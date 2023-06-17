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Алкоголь под запретом: какие изменения ждут украинцев

17 июня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Изменения по алкоголю
Мужчины пьют пиво в баре. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине готовят изменения по алкоголю. Речь идет прежде всего о выпивке в общественных местах. Теперь могут запретить пиво и другой алкоголь в подъездах многоэтажек, на станциях и вагонах метро.

В ВР подали соответствующие изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях. Текст законопроекта размещен на сайте Парламента.

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Депутаты более жестко подошли к вопросу, где можно употреблять спиртные напитки, в частности, пиво. Они расширили список мест, где это делать запрещено.

Приняли соответствующий законопроект пока в первом чтении. В случае прохождения его во втором чтении, спиртное нельзя будет употреблять в вагонах, на станциях метрополитена, а также в подъездах жилых домов.

В каких местах нельзя пить алкоголь

Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:

  • в учреждениях здравоохранения
  • в учебных заведениях
  • в общественном транспорте, в том числе в транспорте международного сообщения
  • на транспортных остановках
  • в подземных переходах
  • в заведениях культуры
  • в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)
  • на спортивных площадках
  • на детских площадках
  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях
  • в местах проведения спортивных соревнований с участием детей
  • в парках, скверах
  • на улице.

 

За распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Напомним, во Львовской области Сокальский районный суд признал виновным в нетрезвой езде подполковника полиции Степана Киницкого. Правоохранителя оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили на год водительских прав.

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