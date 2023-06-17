Алкоголь под запретом: какие изменения ждут украинцев
В Украине готовят изменения по алкоголю. Речь идет прежде всего о выпивке в общественных местах. Теперь могут запретить пиво и другой алкоголь в подъездах многоэтажек, на станциях и вагонах метро.
В ВР подали соответствующие изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях. Текст законопроекта размещен на сайте Парламента.
Депутаты более жестко подошли к вопросу, где можно употреблять спиртные напитки, в частности, пиво. Они расширили список мест, где это делать запрещено.
Приняли соответствующий законопроект пока в первом чтении. В случае прохождения его во втором чтении, спиртное нельзя будет употреблять в вагонах, на станциях метрополитена, а также в подъездах жилых домов.
В каких местах нельзя пить алкоголь
Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:
- в учреждениях здравоохранения
- в учебных заведениях
- в общественном транспорте, в том числе в транспорте международного сообщения
- на транспортных остановках
- в подземных переходах
- в заведениях культуры
- в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)
- на спортивных площадках
- на детских площадках
- в лифтах и таксофонах
- в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях
- в местах проведения спортивных соревнований с участием детей
- в парках, скверах
- на улице.
За распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах предусмотрен штраф в размере 340 грн.
Напомним, во Львовской области Сокальский районный суд признал виновным в нетрезвой езде подполковника полиции Степана Киницкого. Правоохранителя оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили на год водительских прав.