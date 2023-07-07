Американець за 10 хвилин з'їв 62 хот-доги: як готувався до конкурсу

Переможець конкурсу Джоуі Честнат. Фото: Скриншот

У США відбувся традиційний чемпіонат з поїдання хот-догів. Переміг Джоуі Честнат на прізвисько "Щелепа". Він з'їв 62 хот-доги за 10 хвилин.

Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Харчовий конкурс у США

Американець Джої Честнат виграв свій 16-й конкурс. Світовий рекорд змагань також належить Честнату — 76 хот-догів. Встановив він його у 2021-му.

Американець розповів, як готується до подібних змагань. Зізнається, що перед цим дотримується спеціального розпорядку: проводить дводенне очищення організму, споживає в цей період лише воду та лимонний сік.

"Після цього я шалено виснажений і зазвичай насамперед я або хочу пити або хочу лягти спати. Зазвичай я дрімаю", — зізнається переможець конкурсу.

Joey Chestnut eats 62 hot dogs to win his 16th Nathans Hot Dog Eating Contest!pic.twitter.com/Kqkc7Jf3T8 — Last Night's Game (@LastNights_Game) July 4, 2023

Джоуі — справжня легенда спорту у США. Торік завадити його перемозі не зміг навіть протестувальник у масці Дарта Вейдера, якого Честнат придушив та продовжив їсти хот-доги після цього.

Never forget when Joey Chestnut choked out a protester then proceeded to scarf down a hotdog AMERICA 🇺🇸🦅pic.twitter.com/6XrC1ftAlz — KadariusCity💯 (@kadariuscity) July 4, 2023

Зауважимо, що раніше раунд поїдання хот-догів тривав 12 хвилин. У 2008 році організатори змагань скоротили його на дві хвилини, мотивуючи це не економією коштів, а історичною достовірністю. Вони стверджували, що під час перших конкурсів, які почалися на Коні-Айленді ще в 1916 році, учасникам відводили лише десять хвилин.

Нагадаємо, на змаганнях в Алжирі російських спортсменок представили як сирійських. Відомо, що деяким навіть змінили імена та прізвища.

Відтак, у списках спортсменів, які заявлені від Сирії, російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова.

До того ж у деяких спортсменок змінили прізвища та дати народження. А саме у бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькових, легкоатлетки Каріни Полудкіної та плавчині Анастасії Сорокіної.