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Американець за 10 хвилин з'їв 62 хот-доги: як готувався до конкурсу

7 липня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Американець за 10 хвилин з'їв 62 хот-доги: як готувався до конкурсу
Переможець конкурсу Джоуі Честнат. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США відбувся традиційний чемпіонат з поїдання хот-догів. Переміг Джоуі Честнат на прізвисько "Щелепа". Він з'їв 62 хот-доги за 10 хвилин.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Американець Джої Честнат виграв свій 16-й конкурс. Світовий рекорд змагань також належить Честнату — 76 хот-догів. Встановив він його у 2021-му.

Американець розповів, як готується до подібних змагань. Зізнається, що перед цим дотримується спеціального розпорядку: проводить дводенне очищення організму, споживає в цей період лише воду та лимонний сік.

"Після цього я шалено виснажений і зазвичай насамперед я або хочу пити або хочу лягти спати. Зазвичай я дрімаю", — зізнається переможець конкурсу.

Джоуі — справжня легенда спорту у США. Торік завадити його перемозі не зміг навіть протестувальник у масці Дарта Вейдера, якого Честнат придушив та продовжив їсти хот-доги після цього.

Зауважимо, що раніше раунд поїдання хот-догів тривав 12 хвилин. У 2008 році організатори змагань скоротили його на дві хвилини, мотивуючи це не економією коштів, а історичною достовірністю. Вони стверджували, що під час перших конкурсів, які почалися на Коні-Айленді ще в 1916 році, учасникам відводили лише десять хвилин.

Нагадаємо, на змаганнях в Алжирі російських спортсменок представили як сирійських. Відомо, що деяким навіть змінили імена та прізвища. 

Відтак, у списках спортсменів, які заявлені від Сирії, російська дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і гімнастка Олександра Максимова.

До того ж у деяких спортсменок змінили прізвища та дати народження. А саме у бадмінтоністки Дар’ї Джеджули, велоперегонниць Тетяни та Дар’ї Малькових, легкоатлетки Каріни Полудкіної та плавчині Анастасії Сорокіної. 

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