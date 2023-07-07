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Американец за 10 минут съел 62 хот-дога: как готовился к конкурсу

7 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Американец за 10 минут съел 62 хот-дога: как готовился к конкурсу
Победитель конкурса Джоуи Честнат. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США состоялся традиционный чемпионат по поеданию хот-догов. Победил Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсть". Он съел 62 хот-дога за 10 минут.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Американец Джои Честнат выиграл свой 16-й конкурс. Мировой рекорд соревнований также принадлежит Честнату — 76 хот-догов. Установил он его в 2021 году.

Американец рассказал, как готовится к подобным состязаниям. Признается, что перед этим соблюдает специальный распорядок: проводит двухдневную очистку организма, употребляет в этот период только воду и лимонный сок.

"После этого я безумно изнурен, и обычно прежде всего я или хочу пить, или хочу лечь спать. Обычно я дремлю", — признается победитель конкурса.

Джоуи – настоящая легенда спорта в США. В прошлом году помешать победе не смог даже протестующий в маске Дарта Вейдера. Честнат его удалил и продолжил есть хот-доги после этого.

Заметим, что ранее раунд поедания хот-догов длился 12 минут. В 2008 году организаторы соревнований сократили его на две минуты, мотивируя это не экономией средств, а исторической подлинностью. Они утверждали, что во время первых конкурсов, начавшихся на Кони-Айленде еще в 1916 году, участникам отводили всего десять минут.

Напомним, на соревнованиях в Алжире российских спортсменок представили в качестве сирийских. Известно, что некоторые даже изменили имена и фамилии.

Например, в списках спортсменов, заявленных от Сирии, российская дзюдоистка Милана Мугу (Милана Мрад) и гимнастка Александра Максимова.

К тому же у некоторых спортсменок изменили фамилии и даты рождения. А именно у бадминтонистки Дарьи Джеджулы, велоперегонщиц Татьяны и Дарьи Мальковых, легкоатлетки Карины Полудкиной и пловчицы Анастасии Сорокиной.

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