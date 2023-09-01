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Американська трансгедерка та спікерка ЗСУ вперше прокоментувала хейт РФ

1 вересня 2023 23:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Сара Ештон вперше відреагувала на хейт РФ: ексклюзив
Сара Ештон-Сірілло. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Американська журналістка Сара Ештон-Сирілло, трансгендерна жінка, військовослужбовиця ЗСУ та офіційна спікерка ТрО України вперше прокоментувала хейт російської пропаганди.

Вона сказала, що їй все одно до їхніх висловлювань, як і загалом до всього, що транслює Росія.

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Про це вона сказала у коментарі Новини.LIVE.

Призначення американської журналістки Сари Ештон-Сирилло, трансгендерної жінки та військовослужбовиці ЗСУ на позицію офіційної спікеркм ТрО України, викликало буквально вибух мізків з боку російської пропаганди.

"Мені байдуже, що думає Росія, і мені байдуже, що думає Володимир Путін. Також мені байдуже, що думають ті, хто підтримує Російську Федерацію. Це кримінальна група і країна-терорист. І поки вони не покинуть Україну — чи завдяки нашій військовій перемозі чи дипломатичним зусиллям — хоч би що говорила Росія — це просто сміття", – підсумувала Сара.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив побоювання щодо нових методів, які можуть використовуватись російськими структурами для поширення дезінформації проти України.

При цьому деякі з раніше активних пропагандистів або були виявлені, або втратили свою ефективність.

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