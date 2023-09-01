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Американская трансгедерка и спикер ВСУ впервые прокомменитировала хейт РФ

1 сентября 2023 23:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сара Эштон впервые отреагировала на хейт РФ: эксклюзив
Сара Эштон-Сирилло. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, трансгендерная женщина, военнослужащая ВСУ и официальный спикер ТрО Украины, впервые прокомментировала хейт российской пропаганды.

Она сказала, что ей безразличны их высказывания, как и в целом высказывания всего, что говорит Россия.

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Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE.

Назначение американской журналистки Сары Эштон-Сирилло, трансгендерной женщины и военнослужащей ВСУ, на позицию официального спикера ТрО Украины вызвало буквально взрыв мозгов со стороны российской пропаганды.

"Мне все равно, что думает Россия, и мне все равно, что думает Владимир Путин. Также мне все равно, что думают те, кто поддерживает Российскую Федерацию. Это криминальная группа и страна-террорист. И пока они не покинут Украину, будь то благодаря нашей военной победе или дипломатическим усилиям, что бы ни говорила Россия — это просто мусор", – подытожила Сара.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выразил опасение относительно новых методов, которые могут использоваться российскими структурами для распространения дезинформации против Украины.

При этом, некоторые из ранее активных пропагандистов либо были выявлены, либо потеряли свою эффективность.

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