Арестович грубо висловився про жінок та втрапив у новий скандал

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: google.com

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович під час своїх закритих "психологічних семінарів" розповсюджує сексизм і висловлює думки, що пропагують насильство. Він обливає брудом жінок та возвеличує чоловіків.

Про це заявили журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає".

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Журналістки оприлюднили відео, що містять вирізки з сексистськими висловлюваннями Арестовича з його двох занять. Він назвав жінок "істотами", яких "хочеться придушити". Своєю чергою чоловіків він називає "богами" та "ідолами" та вважає, що їх варто возвеличувати.

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тр*хати, а коли набридне — придушити н*хрін, щоб її ніколи не було", — цитують Арестовича ЗМІ.

Він додав, що за подібні дії є кримінальна відповідальність, однак попри це є "задоволення, яке можна отримати".

"У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: "Скажи, хоч що-небудь, сволото!". Що ви повинні робити? Варіантів кілька — відійти подалі, кинути гаманець, сказати "Іди, купи собі все, що хочеш". Варіант два — обійняти її мовчки. І варіант три — обійняти й тр*хати", — заявив Арестович.

Реакція суспільства

Користувачі охоче лишають коментарі під відео на каналі "Палає". Люди шоковані й обурені висловами ексрадника Офісу Президента.

"Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мільйони транслює заклик до насильства, який жах", — зазначила користувачка Juliya Vodolaskaya.

"Як на мене, такого роду семінари, курси, книги — це те як чоловіки, такі як Арестович, кігтями чіпляються за ідею тотальної влади й печерного патріархату. Буквально останні конвульсії цього світобачення, жінкам кричать у всі вуха що ти, якщо незалежна і не прислуговуєш чоловіку — то служиш дияволу. Арестович правий, нова фаза життя людства настала, але він на неї не перейшов", — висловилася Олеся Кошкина.

Нагадаємо, що ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович, якого не так давно помітили в Нью-Йорку, зробив свій черговий прогноз щодо мобілізації в Україні. Цього разу він заявив, що воювати підуть всі чоловіки.