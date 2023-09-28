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Арестович грубо высказался о женщинах и попал в новый скандал

28 сентября 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Арестович грубо высказался о женщинах и попал в новый скандал
Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович во время своих закрытых "психологических семинаров" распространяет сексизм и высказывает мнение, пропагандирующее насилие. Он обливает грязью женщин и восхваляет мужчин.

Об этом заявили журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Палае".

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Журналистки обнародовали видео, содержащие вырезки с сексистскими высказываниями Арестовича из двух занятий. Он назвал женщин "существами", которых "хочется придушить". В свою очередь мужчин он называет "богами" и "идолами" и считает, что их следует возвеличивать.

«Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Придушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тр*хать, а когда надоест — придушить их, чтобы ее никогда не было", — цитируют Арестовича СМИ.

Он добавил, что за подобные действия есть уголовная ответственность, однако, несмотря на это, есть "удовольствие, которое можно получить".

"В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: "Скажи, хоть что-нибудь, сволочь!". Что вы должны делать? Вариантов несколько — отойти подальше, бросить кошелек, сказать "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два — обнять ее молча. И вариант три — обнять и тр*хать", — заявил Арестович.

Реакция общества

Пользователи охотно оставляют комментарии под видео на канале "Палае". Люди в шоке и возмущении от выражений экс-советника Офиса Президента.

"После таких слов должна подключаться полиция и СБУ. Человек на миллионы транслирует призыв к ужасу насилия", — отметила пользовательница Juliya Vodolaskaya.

"Как по мне, такого рода семинары, курсы, книги — это то как мужчины, такие как Арестович, когтями цепляются за идею тотальной власти и пещерного патриархата. Буквально последние конвульсии этого мировоззрения, женщинам кричат во все уши, что ты, если независима и не прислуживаешь мужу — это служишь дьяволу. Арестович прав, новая фаза жизни человечества наступила, но он на нее не перешел", — высказалась Олеся Кошкина.

Напомним, что экс-советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, которого недавно заметили в Нью-Йорке, сделал свой очередной прогноз по мобилизации в Украине. В этот раз он заявил, что воевать уйдут все мужчины.

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