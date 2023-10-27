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Арестович хоче виплатити компенсацію таксисту, який відмовився спілкуватися українською

27 жовтня 2023 14:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ситуація з таксистом у Києві — Арестович підтримав водія
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: facebook/alexey.arestovich
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній радник Офісу Президента, блогер Олексій Арестович підтримав водія таксі у Києві, який відмовився спілкуватися українською мовою під час роботи. Наразі він шукає його контакти.

Про це Арестович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, він хоче виплатити кошти водію, поки той шукає іншу роботу після того, як його звільнила компанія Bolt.

"Шукаю контакти таксиста Bolt, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Відгукнися, друже, хочу виплатити тобі компенсацію, на час пошуку нової роботи", — написав він.

Арестович хоче виплатити компенсацію таксисту
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Олексія Арестовича

Що відомо про інцидент

У Києві під час поїздки пасажирки попросили чоловіка говорити з ними державною мовою, проте він виставив їхні речі на узбіччя та закінчив поїздку.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, водій таксі порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він зазначив, що таксист не зможе уникнути покарання.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2023 року Уповноважений з питань захисту державної мови отримав понад 3 тисячі скарг на порушення мовного законодавства в Україні. Одещина посідає третє місце за кількістю скарг, поступившись Києву та Харківській області. 

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