Ситуация с таксистом в Киеве — Арестович поддержал водителя

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: facebook/alexey.arestovich

Бывший советник Офиса президента блогер Алексей Арестович поддержал водителя такси в Киеве, который отказался общаться на украинском языке во время работы. Пока он ищет его контакты.

Об этом Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, он хочет выплатить средства водителю, пока тот ищет другую работу после того, как его уволила компания Bolt.

"Ищу контакты таксиста Bolt, которого уволили по факту нападения языкового Талибана. Отзовись, друг, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", — написал он.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Алексея Арестовича

Что известно об инциденте

В Киеве во время поездки пассажиры попросили мужчину говорить с ними на государственном языке, однако он выставил их вещи на обочину и закончил поездку.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он отметил, что таксист не сможет избежать наказания.

Напомним, за первые 9 месяцев 2023 года Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка получил более 3 тысяч жалоб на нарушение языкового законодательства в Украине. Одесская область занимает третье место по количеству жалоб, уступив Киеву и Харьковской области.