Арестовича з родиною помітили на пляжі у Тель-Авіві

Олексій Арестович поїхав на відпочинок до Тель-Авіва. Фото: колаж Новини.LIVE

Відомого політичного діяча та аналітика Олексія Арестовича помітили на одному з пляжів у Тель-Авіві. Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю родиною.

Про це повідомляють соцмережі.

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Арестович у Тель-Авіві

В Україні є закон, згідно з яким право на виїзд за кордон надається чоловікам, які мають у своїй сім'ї не менше трьох дітей віком до 18 років. На перший погляд, сімейна ситуація Арестовича повністю відповідає цьому критерію, адже у нього справді є три дитини.

Однак є одна деталь, яка вносить свою ложку дьогтю в цю картину. Вік старшої доньки Арестовича вже досяг 18 років, що, теоретично, робить його таким, що не відповідає цьому закону.

Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Harley Quinn

Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Harley Quinn

Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Harley Quinn

Нагадаємо, що колишній радник ВП Олексій Арестович заявив, що до влади має прийти людина, яка не займатиметься корупцією і не даватиме робити це іншим. Він підкреслив, що поки що цієї людини при владі немає.

Олексій Арестович зазначив, що українцям при владі потрібна людина, "яка сама не крастиме і іншим не даватиме". Колишній радник наголосив, що, "на жаль, нам досі не щастило".