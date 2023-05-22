Арестовича з родиною помітили на пляжі у Тель-Авіві
Відомого політичного діяча та аналітика Олексія Арестовича помітили на одному з пляжів у Тель-Авіві. Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю родиною.
Про це повідомляють соцмережі.
Арестович у Тель-Авіві
В Україні є закон, згідно з яким право на виїзд за кордон надається чоловікам, які мають у своїй сім'ї не менше трьох дітей віком до 18 років. На перший погляд, сімейна ситуація Арестовича повністю відповідає цьому критерію, адже у нього справді є три дитини.
Однак є одна деталь, яка вносить свою ложку дьогтю в цю картину. Вік старшої доньки Арестовича вже досяг 18 років, що, теоретично, робить його таким, що не відповідає цьому закону.
Нагадаємо, що колишній радник ВП Олексій Арестович заявив, що до влади має прийти людина, яка не займатиметься корупцією і не даватиме робити це іншим. Він підкреслив, що поки що цієї людини при владі немає.
Олексій Арестович зазначив, що українцям при владі потрібна людина, "яка сама не крастиме і іншим не даватиме". Колишній радник наголосив, що, "на жаль, нам досі не щастило".