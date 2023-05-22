Арестовича с семьей заметили на пляже в Тель-Авиве
Известного политического деятеля и аналитика Алексея Арестовича заметили на одном из пляжей в Тель-Авиве. Арестович наслаждается отдыхом вместе со своей семьей.
Об этом сообщают соцсети.
Арестович в Тель-Авиве
В Украине есть закон, согласно которому право на выезд за границу предоставляется мужчинам, которые имеют в своей семье не меньше трех детей до возраста 18 лет. На первый взгляд, семейная ситуация Арестовича полностью соответствует этому критерию, ведь у него действительно есть три ребенка.
Однако, есть одна деталь, которая вносит свою ложку дегтя в эту картину. Возраст старшей дочери Арестовича уже достиг 18 лет, что, в теории, делает его не соответствующим данному закону.
Напомним, что бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что к власти должен прийти человек, который не будет заниматься коррупцией и не будет давать делать это другим. Он подчеркнул, что пока этого человека у власти нет.
Алексей Арестович отметил, что украинцам у власти нужен человек, "который сам не будет воровать и другим не будет давать". Бывший советник подчеркнул, что, "к сожалению, нам до сих пор не везло".