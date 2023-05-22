Арестовича с семьей заметили на пляже в Тель-Авиве

Алексей Арестович уехал на отдых в Тель-Авив. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известного политического деятеля и аналитика Алексея Арестовича заметили на одном из пляжей в Тель-Авиве. Арестович наслаждается отдыхом вместе со своей семьей.

Об этом сообщают соцсети.

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В Украине есть закон, согласно которому право на выезд за границу предоставляется мужчинам, которые имеют в своей семье не меньше трех детей до возраста 18 лет. На первый взгляд, семейная ситуация Арестовича полностью соответствует этому критерию, ведь у него действительно есть три ребенка.

Однако, есть одна деталь, которая вносит свою ложку дегтя в эту картину. Возраст старшей дочери Арестовича уже достиг 18 лет, что, в теории, делает его не соответствующим данному закону.

Алексей Арестович в Тель-Авиве. Фото: Harley Quinn

Алексей Арестович в Тель-Авиве. Фото: Harley Quinn

Алексей Арестович в Тель-Авиве. Фото: Harley Quinn

Напомним, что бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что к власти должен прийти человек, который не будет заниматься коррупцией и не будет давать делать это другим. Он подчеркнул, что пока этого человека у власти нет.

Алексей Арестович отметил, что украинцам у власти нужен человек, "который сам не будет воровать и другим не будет давать". Бывший советник подчеркнул, что, "к сожалению, нам до сих пор не везло".