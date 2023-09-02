"Багато еліти заїжджає": Малюська заявив, що в Україні треба будувати нові тюрми

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska/Facebook

В Україні є потреба у будівництві нових в'язниць. Умови у в'язницях та слідчих ізоляторах України наразі не відповідають європейським стандартам.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Міністр пояснив, що в сьогодні в Україні є проблема з умовами утримання у колоніях та слідчих ізоляторах. За його словами, умови в українських пенітенціарних закладах "не на 100% відповідають європейським стандартам".

"Нам потрібно будувати в'язниці, як би це сумно не звучало. З огляду на активізацію правоохоронців, в нас в слідчі ізолятори все більше і більше "еліти" заїжджає. Нам потрібні нові установи і приміщення", — сказав Малюська.

Більше про умови у СІЗО

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що в українських слідчих ізоляторах офіційно з'являться платні послуги.

Відповідно до закону, надання платних камер для громадян, взятих під варту, здійснюватиметься на добровільній основі. Оплату за відповідні послуги зможе робити арештована особа або інші особи за власні кошти. Платні послуги будуть надавати за бажанням в’язнів СІЗО.

Механізми надання взятим під варту громадянам платних послуг покращених умов тримання у СІЗО, а також список таких послуг, буде визначати центральний орган виконавчої влади, що здійснює забезпечення формування держполітики у сфері виконання кримінального покарання.

Як відомо, раніше в Україні запустили експериментальний проєкт про платні послуги у СІЗО. Перебування у такій камері у Києві коштує 2 тисячі грн на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час перевірки Харківського слідчого ізолятора виявили низку порушень прав людини. Зокрема, фахівці зафіксували, що ув'язнених тримають у спільних камерах, де панує антисанітарія.

До слова, 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави у 509 млн.