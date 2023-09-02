"Много элиты заезжает": Малюська заявил, что в Украине нужно строить новые тюрьмы

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: Denis Malyuska/Facebook

В Украине есть потребность в строительстве новых тюрем. Условия в тюрьмах и следственных изоляторах Украины не соответствуют европейским стандартам.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Министр пояснил, что сегодня в Украине есть проблема с условиями содержания в колониях и следственных изоляторах. По его словам, условия в украинских пенитенциарных заведениях "не на 100% соответствуют европейским стандартам".

"Нам нужно строить тюрьмы, как бы это грустно ни звучало. Учитывая активизацию правоохранителей, у нас в следственные изоляторы все больше и больше "элиты" заезжает. Нам нужны новые учреждения и помещения", — сказал Малюська.

Больше об условиях в СИЗО

Недавно Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что в украинских следственных изоляторах официально появятся платные услуги.

Согласно закону, предоставление платных камер для граждан, заключенных под стражу, будет производиться на добровольной основе. Оплату за соответствующие услуги сможет производить арестованное лицо или другие лица за собственные средства. Платные услуги будут предоставляться по желанию заключенных СИЗО.

Механизмы предоставления взятым под стражу гражданам платных услуг улучшенных условий содержания в СИЗО, а также список таких услуг будет определять центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование госполитики в сфере исполнения уголовного наказания.

Как известно, ранее в Украине был запущен экспериментальный проект о платных услугах в СИЗО. Пребывание в такой камере в Киеве стоит 2 тысячи гривен в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе проверки Харьковского следственного изолятора был обнаружен ряд нарушений прав человека. В частности, специалисты зафиксировали, что заключенных держат в общих камерах, где царит антисанитария.

К слову, 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в 509 млн. рублей.