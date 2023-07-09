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Байдена "піймали" під час відпочинку на пляжі: фото

9 липня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байдена "піймали" під час відпочинку на пляжі: фото
Президент США Джо Байден на пляжі. Фото: Daily Mail
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент США Джо Байден був помічений, насолоджуючись відпочинком на пляжі поблизу свого будинку в штаті Делавер разом зі своєю дружиною Джилл та 22-річною онукою Фіннеган. Президент та його близькі проводили час під вартою загону спеціальних служб.

Про це пише Daily Mail.

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Байден на пляжі

Попри присутність президента та його спецзагону, інші відпочивальники на пляжі продовжували спокійно насолоджуватися сонячним днем.

У повідомленні зазначається, що 52-річний батько Фіннеган Хантер Байден був відсутній цього дня.

Байден
Джо Байден на пляжі. Фото:
Daily Mail
Байден
Джо Байден на пляжі. Фото:
Daily Mail

Дім Байдена в Делавері

Будинок біля океану в Рехобот-Біч, за який Джо та Джилл віддали 2,74 мільйона доларів, було придбано у 2017 році. Купуючи особняк у Делавері, Джо заявив, що його придбання стало виконанням довгоочікуваної мрії.

"Ми з Джилл мріяли про власний пляжний будинок, де ми могли б збиратися всією родиною", — заявив Байден, якому тоді було 74 роки.

Пляжний будинок обладнаний шістьма спальнями та різноманітними місцями для відпочинку, як усередині, так і зовні, включаючи просторі веранди з видом на схід та захід, що пропонують чудові краєвиди на Атлантичний океан.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден планує звернутися з публічною промовою під час свого візиту до литовського міста Вільнюс. Свою промову американський лідер виголосить в Університеті Вільнюса у середу, 12 липня.

Також ми повідомляли, що американський президент Джо Байден попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність бути обережним у зв'язках із Москвою з огляду на значну залежність Пекіна від західних інвестицій. Ця заява була зроблена після того, як СІ Цзіньпін відвідав президента РФ Володимира Путіна у березні поточного року.

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