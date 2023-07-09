Байдена "піймали" під час відпочинку на пляжі: фото
Президент США Джо Байден був помічений, насолоджуючись відпочинком на пляжі поблизу свого будинку в штаті Делавер разом зі своєю дружиною Джилл та 22-річною онукою Фіннеган. Президент та його близькі проводили час під вартою загону спеціальних служб.
Про це пише Daily Mail.
Байден на пляжі
Попри присутність президента та його спецзагону, інші відпочивальники на пляжі продовжували спокійно насолоджуватися сонячним днем.
У повідомленні зазначається, що 52-річний батько Фіннеган Хантер Байден був відсутній цього дня.
Дім Байдена в Делавері
Будинок біля океану в Рехобот-Біч, за який Джо та Джилл віддали 2,74 мільйона доларів, було придбано у 2017 році. Купуючи особняк у Делавері, Джо заявив, що його придбання стало виконанням довгоочікуваної мрії.
"Ми з Джилл мріяли про власний пляжний будинок, де ми могли б збиратися всією родиною", — заявив Байден, якому тоді було 74 роки.
Пляжний будинок обладнаний шістьма спальнями та різноманітними місцями для відпочинку, як усередині, так і зовні, включаючи просторі веранди з видом на схід та захід, що пропонують чудові краєвиди на Атлантичний океан.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден планує звернутися з публічною промовою під час свого візиту до литовського міста Вільнюс. Свою промову американський лідер виголосить в Університеті Вільнюса у середу, 12 липня.
Також ми повідомляли, що американський президент Джо Байден попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність бути обережним у зв'язках із Москвою з огляду на значну залежність Пекіна від західних інвестицій. Ця заява була зроблена після того, як СІ Цзіньпін відвідав президента РФ Володимира Путіна у березні поточного року.