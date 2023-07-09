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Байдена "поймали" во время отдыха на пляже: фото

9 июля 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байдена "поймали" во время отдыха на пляже: фото
Президент США Джо Байден на пляже. Фото: Daily Mail
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден был замечен, наслаждаясь отдыхом на пляже вблизи своего дома в штате Делавэр вместе со своей супругой Джилл и 22-летней внучкой Финнеган. Президент и его близкие проводили время под стражей отряда специальных служб.

Об этом пишет Daily Mail.

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Байден на пляже

Несмотря на присутствие президента и его спецотряда, другие отдыхающие на пляже продолжали спокойно наслаждаться солнечным днем.

В сообщении указывается, что 52-летний отец Финнеган Хантер Байден отсутствовал в этот день.

Байден
Джо Байден на пляже. Фото: 
Daily Mail
Байден
Джо Байден на пляже. Фото: 
Daily Mail

Дом Байдена в Делавэре

Дом у океана в Рехобот-Бич, за который Джо и Джилл отдали 2,74 миллиона долларов, был приобретен в 2017 году. При покупке особняка в Делавэре, Джо заявил, что его приобретение явилось исполнением долгожданной мечты.

"Мы с Джилл мечтали о собственном пляжном доме, где мы могли бы собираться всей семьей", — заявил Байден, которому тогда было 74 года.

Пляжный дом оборудован шестью спальнями и разнообразными местами для отдыха, как внутри, так и снаружи, включая просторные веранды с видом на восток и запад, предлагающие великолепные виды на Атлантический океан.

Напомним, что президент США Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего предстоящего визита в литовский город Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.

Также мы сообщали, что американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о необходимости быть осторожным в связях с Москвой, учитывая значительную зависимость Пекина от западных инвестиций. Это заявление было сделано после того, как СИ Цзиньпин посетил президента РФ Владимира Путина в марте текущего года.

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