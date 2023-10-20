Батько загиблого захисника скаржиться на тиск з боку СБУ

Родина зрадників. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Батько загиблого захисника України просить підтримки та допомоги у суспільства. Правоохоронні органи здійснюють на його родину тиск через те, що донька чоловіка дає свідчення проти зрадників, які під час окупації села Торське на Донеччині співпрацювали з росіянами.

Про це повідомив Анатолій Бражник на своїй сторінці в Facebook.

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У чому причина

За словами Бражника, родина-зрадників Андрія та Ольги Шепотько співпрацюють з ворогом ще з 2014 року. Донька Анатолія свідчить проти них та публікує відповідні дописи на своїй сторінці в Facebook. Через це, як каже чоловік загиблого захисника, на його родину здійснюють тиск.

"До мене вранці, в 7.08, 19.10.2023 року прийшли співробітники СБУ з обшуком, з приводу того, що моя донька свідчить по родині Шепотьків і порушує це питання в ФБ. В квітні 2022 року, коли російська орда окупувала с.Торське на Донеччині, і Шепотько Андрій, і Шепотько Ольга залишилися в окупованому Торському і співпрацювали з російською ордою", — написав чоловік.

Як стверджує Анатолій, є свідки, які були в окупації. Водночас, за весь час їх ніхто не допитав.

"Направлені заяви до голови СБУ , на голову Національної Поліцій України і на ДБР, чекаємо відповідей. ПРОШУ підтримки родин загиблих Захисників України, всіх небайдужих Українців і Захисників України. На нашу родину тиснуть, но ми не зупинимося!!! Працюємо з адвокатами!!!", — наголосив чоловік.

Допис Анатолія Бражника. Фото: скриншот

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Докази, які надав чоловік. Фото: Анатолій Бражник\Facebook

Нагадаємо, у Харкові засудили колаборанта з Куп'янська, який відбирав відбитки пальців в учасників АТО. Він отримав 12 років позбавлення волі.

Додамо, у Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала зрадника, який працював на кремлівського "воєнкора" Татарського. Він надсилав йому важливу інформацію про Сили оборони України.