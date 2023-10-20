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Отец погибшего защитника жалуется на давление со стороны СБУ

20 октября 2023 12:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Отец погибшего защитника жалуется на давление со стороны СБУ
Семья предателей. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Отец погибшего защитника Украины просит поддержки и помощи в общества. Правоохранительные органы оказывают на его семью давление из-за того, что дочь мужчины дает показания против предателей, которые во время оккупации села Торское в Донецкой области сотрудничали с россиянами.

Об этом сообщил Анатолий Бражник на своей странице в Facebook.

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В чем причина

По словам Бражника, семья-предателей Андрея и Ольги Шепотько сотрудничают с врагом еще с 2014 года. Дочь Анатолия свидетельствует против них и публикует соответствующие посты на своей странице в Facebook. Из-за этого, как говорит мужчина погибшего защитника, на его семью оказывают давление.

"Ко мне утром, в 7.08, 19.10.2023 года пришли сотрудники СБУ с обыском, по поводу того, что моя дочь свидетельствует по семье Шепотько и поднимает этот вопрос в ФБ. В апреле 2022 года, когда российская орда оккупировала с.Торское, и Шепотько Андрей, и Шепотько Ольга остались в оккупированном Торском и сотрудничали с российской ордой", — написал мужчина.

Как утверждает Анатолий, есть свидетели, которые были в оккупации. Однако за все время их никто не допросил.

"Направлены заявления к главе СБУ, на главу Национальной Полиций Украины и на ДБР, ждем ответов. ПРОШУ поддержки семей погибших Защитников Украины, всех неравнодушных Украинцев и Защитников Украины. На нашу семью давят, но мы не остановимся!!! Работаем с адвокатами!!!", —подчеркнул мужчина.

Давление на семью Бражников
Пост Анатолия Бражника. Фото: скриншот
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook
Семья предателей Шепотько из Торска
Доказательства, предоставленные мужчиной. Фото: Анатолий Бражник\Facebook

Напомним, в Харькове осудили коллаборанта из Купянска, отбиравшего отпечатки пальцев у участников АТО. Он получил 12 лет лишения свободы.

Добавим, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.

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