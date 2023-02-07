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Без опадів, але холодно: яка погода очікує на українців завтра

7 лютого 2023 14:33
оновлено: 15:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погода в Україні на 8 лютого - яка погода очікує на українців
Погода в Україні на 8 лютого
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура вночі -9...-14°С, вдень -1...-6°С, у Карпатах вночі -13...-18°С, вдень -5...-10°С, у південній частині вночі -5...-10°С, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Погода

Погода на Київщині

Очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі -9...14°С, вдень -1...-6°С.

У Києві вночі -10...-12°С, вдень -2...-4°С.

Попередження

Укргідрометцентр попереджає, що 8-11 лютого у верхів'ї Дністра та його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська обл.) та на ділянці Галич — верхів'я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льоду.

Крім того, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.

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