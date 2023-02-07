Погода в Україні на 8 лютого - яка погода очікує на українців

Без опадів, але холодно: яка погода очікує на українців завтра
У середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
Температура вночі -9...-14°С, вдень -1...-6°С, у Карпатах вночі -13...-18°С, вдень -5...-10°С, у південній частині вночі -5...-10°С, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Погода на Київщині
Очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі -9...14°С, вдень -1...-6°С.
У Києві вночі -10...-12°С, вдень -2...-4°С.
Попередження
Укргідрометцентр попереджає, що 8-11 лютого у верхів'ї Дністра та його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська обл.) та на ділянці Галич — верхів'я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льоду.
Крім того, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у горах Івано-Франківської та Чернівецької областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.