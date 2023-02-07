Погода в Украине на 8 февраля - какая погода ожидает украинцев

Без осадков, но холодно: какая погода ожидает украинцев завтра
В среду, 8 февраля, в Украине ожидается переменчивая облачность. Осадки не ожидаются, только ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Температура ночью -9…-14°С, днем -1…-6°С, в Карпатах ночью -13…-18°С, днем -5…-10°С, в южной части ночью -5…-10°С, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Погода на Киевщине
Ожидается переменчивая облачность, без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью -9…14°С, днем -1…-6°С.
В Киеве ночью -10…-12°С, днем -2…-4°С.
Предупреждения
Укргидрометцентр предупреждает, что 8-11 февраля в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и на участке Галич — верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами установления льда.
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.