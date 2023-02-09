Погода в Україні сьогодні - прогноз погоди на 9 лютого

Без опадів, але морозно: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні у четвер, 9 лютого, у більшості регіонів буде малохмарною та без опадів. Водночас на Півдні варто очікувати в певних областях дощів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
По всій території України стовпчики термометрів 9 лютого зберігатимуть позиції нижче нуля. Власне, від -1 до -11 градусів вдень та вночі синоптики прогнозують у різних регіонах нашої держави.
На Заході нашої держави більшість дня світитиме сонце, хоча інколи його можуть заступати хмари. Також в Центрі та на Півночі України погода буде переважно сонячною.
Найхолодніше буде на Сході. Вночі температура може опускатися аж до -11 градусів за Цельсієм. Водночас на Півдні нашої держави подекуди можливі невеликі опади. Боятись їх не варто.
Окремо слід сказати про столицю України — місто Київ. За словами експертів, на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям потрібно бути уважними.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.