Погода в Украине сегодня - прогноз погоды на 9 февраля.

Без осадков, но морозно: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине в четверг, 9 февраля, в большинстве регионов будет малооблачной и без осадков. В то же время на Юге следует ожидать в определенных областях дождей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
По всей территории Украины столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля. Собственно от -1 до -11 градусов днем и ночью синоптики прогнозируют в разных регионах нашего государства.
На Западе нашего государства большинство дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.
Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства порой возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.
Отдельно следует сказать о столице Украины — городе Киеве. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.
Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.