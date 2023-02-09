Погода в Украине сегодня - прогноз погоды на 9 февраля.

Столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля

Погода в Украине в четверг, 9 февраля, в большинстве регионов будет малооблачной и без осадков. В то же время на Юге следует ожидать в определенных областях дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По всей территории Украины столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля. Собственно от -1 до -11 градусов днем и ночью синоптики прогнозируют в разных регионах нашего государства.

На Западе нашего государства большинство дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.

Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства порой возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.

Отдельно следует сказать о столице Украины — городе Киеве. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.