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Без пенсії: хто може залишитися без виплат

17 вересня 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Без пенсії: хто може залишитися без виплат
Пенсіонери вивчають документи. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні частині громадян не можуть призначити пенсію. Йдеться про тих, хто тривалий час працював на території країни-агресора або перебував на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповіла в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

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Які категорії громадян не зможуть отримати пенсію

Повідомляється, що вийти на пенсію не зможуть дві категорії українців. Йдеться про тих, хто працював на території країни-агресора або був на тимчасово окупованих територіях.

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, набути права на пенсію ці категорії громадян не зможуть. Бо неможливо отримати їхню пенсійну справу та підтвердити стаж. 

"У громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росії про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію", — пояснила Дар'я Марчак.

Щодо українців, які частину життя пропрацювали в Росії, то поки що немає можливості призначати їм пенсії у зв'язку з денонсацією угоди про пенсійне забезпечення.

Нагадаємо, уряд у вересні 2023 року виділив додаткові кошти для фінансування деяких соціальних виплат. Йдеться про суму у 535 млн гривень.

Як зазначається, йдеться про постанову від 5 вересня 2023 року № 944. Завдяки їй бюджет Пенсійного фонду на поточний рік збільшився до 1 млрд гривень. Це дозволить виділити кошти на виплати деяким пенсіонерам.

Гроші перерахують пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які за минулі періоди не отримали виплати.

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