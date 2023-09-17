Без пенсии: кто может остаться без выплат

Пенсионеры изучают документы. Фото: Google

В Украине некоторым гражданам не могут назначить пенсию. Речь идет о тех, кто долго работал на территории страны-агрессора или находился на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказала в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Какие категории граждан не смогут получить пенсию

Сообщается, что выйти на пенсию не смогут две категории украинцев. Речь идет о тех, кто работал на территории страны-агрессора или находился на временно оккупированных территориях.

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, получить права на пенсию эти категории граждан не смогут. Так как невозможно получить их пенсионное дело и подтвердить стаж.

"У граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности оформить пенсию. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда России о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию", — пояснила Дарья Марчак.

Что касается украинцев, которые часть жизни проработали в России, то пока нет возможности назначать им пенсии в связи с денонсацией соглашения о пенсионном обеспечении.

Напомним, правительство в сентябре 2023 года выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.

Как отмечается, речь идет о постановлении от 5 сентября 2023 года №944. Благодаря ему бюджет Пенсионного фонда на текущий год увеличился до 1 млрд гривен. Это позволит выделить средства на выплаты некоторым пенсионерам.

Деньги перечислят пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые за прошлые периоды не получили выплаты.