Без рад ВПО не повинні ухвалюватися рішення щодо життєдіяльності українців, — Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: ОП

Для ефективної роботи з підтримки переселенців потрібні робочі інституції в кожній громаді, де є ВПО. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Рішення не повинні ухвалюватися без рад ВПО

"Ради ВПО є голосом людей, величезної кількості людей, як мінімум 5 мільйонів людей. Без Рад ВПО не повинні ухвалюватися рішення щодо життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у громадах. Без Рад ВПО не повинні ухвалюватися рішення на центральному та регіональному рівні", — сказала вона.

За словами Верещук, наразі в Україні створено 527 Рад внутрішньо переміщених осіб, з яких 25 при обласних та Київській міській адміністрації, 71 — при районних адміністраціях, 431 — при органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Донецькій області оголосили про обов'язкову евакуацію приблизно 250 дітей. Вона буде проведена з восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.