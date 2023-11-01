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Без советов ВПЛ не должны приниматься решения о жизнедеятельности украинцев, — Верещук

1 ноября 2023 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Без советов ВПЛ не должны приниматься решения о жизнедеятельности украинцев, — Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Для эффективной работы по поддержке переселенцев нужны рабочие институты в каждой общине, где есть ВПЛ. Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Решения не должны приниматься без советов ВПЛ

"Советы ВПЛ являются голосом людей, огромного количества людей, как минимум 5 миллионов человек. Без Советов ВПЛ не должны приниматься решения о жизнедеятельности внутренне перемещенных лиц в общинах. Без Советов ВПЛ не должны приниматься решения на центральном и региональном уровне", — сказала она.

По словам Верещук, в настоящее время в Украине создано 527 Советов внутренне перемещенных лиц, из которых 25 при областных и Киевской городской администрации, 71 — при районных администрациях, 431 — при органах местного самоуправления.

Напомним, что в Донецкой области объявили об обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

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