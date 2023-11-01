Без советов ВПЛ не должны приниматься решения о жизнедеятельности украинцев, — Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: ОП

Для эффективной работы по поддержке переселенцев нужны рабочие институты в каждой общине, где есть ВПЛ. Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Решения не должны приниматься без советов ВПЛ

"Советы ВПЛ являются голосом людей, огромного количества людей, как минимум 5 миллионов человек. Без Советов ВПЛ не должны приниматься решения о жизнедеятельности внутренне перемещенных лиц в общинах. Без Советов ВПЛ не должны приниматься решения на центральном и региональном уровне", — сказала она.

По словам Верещук, в настоящее время в Украине создано 527 Советов внутренне перемещенных лиц, из которых 25 при областных и Киевской городской администрации, 71 — при районных администрациях, 431 — при органах местного самоуправления.

Напомним, что в Донецкой области объявили об обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.