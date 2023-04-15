"Безкоштовні" квартири в "путінських" будинках у Маріуполі почали виставляти на продаж

Президент РФ Володимир Путін під час візиту до Маріуполя 19 березня 2023 року. Фото: kremlin.ru

На сайтах з оголошеннями про продаж нерухомості почали з'являтися оголошення з квартирами в новобудовах у Маріуполі. Імовірно йдеться про квартири в побудованих окупантами новобудовах, які раніше інспектував президент держави-агресорки Володимир Путін.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті OLX.

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Автор оголошення хоче продати квартиру у новобудові в Маріуполі за 980 тис. грн. Варто зазначити, що окупанти обіцяли безкоштовно видавати житло місцевим жителям, які внаслідок руйнування житлового сектору окупаційними російськими військами залишилися без квартир.

Загалом видали близько 1700 сертифікатів на квартири у так званих "путінських новобудовах". Окупанти заявляли, що "сертифікати" видавалися нібито місцевим мешканцям без права перепродажу квартир.

Квартиру з оголошення продає людина, яка назвалася Ольга Володимирівна Матвієнко. Станом на цю хвилину оголошення на сайті більше недоступне.

Оголошення про продаж квартири у Маріуполі. Фото: скріншот із сайту olx.ua

Як відомо, представники української влади неодноразово заявляли, що будинки, які у Маріуполі зводять окупанти, будують без дотримання технологічних норм будівництва. При цьому в умовах руйнування левової частки житлового фонду російські окупанти забудовують лише один мікрорайон.

Додамо, що в березні у Кремлі заявили, що президент ФР Володимир Путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дав доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі після дощу затопило будинки, дороги та прорвало каналізацію.

Також ми писали, що місто Маріуполь, яке зараз перебуває під російською окупацією, за час великої війни перетворилося на місто-привид. Цілі райони Маріуполя в руїнах, а нечисленні його жителі перебувають на межі виживання.

Додамо, в окупованому Маріуполі щодня відбуваються руйнування будівель. Прикладом тому служать будинки по проспекту Металургів, 121 та вулиці Маміна-Сибіряка, 36, які тепер являють собою лише каміння та ями.