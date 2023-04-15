"Бесплатные" квартиры в "путинских" домах в Мариуполе начали выставлять на продажу

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Мариуполь 19 марта 2023 года. Фото: kremlin.ru

На сайтах с объявлениями о продаже недвижимости начали появляться объявления с квартирами в новостройках в Мариуполе. Вероятно, речь идет о квартирах в построенных оккупантами новостройках, которые ранее инспектировал президент государства-агрессора Владимир Путин.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

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Автор объявления хочет продать квартиру в новостройке в Мариуполе за 980 тыс. грн. Стоит отметить, что оккупанты обещали бесплатно выдавать жилье местным жителям, которые в результате разрушения жилищного сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир.

В общей сложности выдали около 1700 сертификатов на квартиры в так называемых "путинских новостройках". Оккупанты заявляли, что "сертификаты" выдавались якобы местным жителям без права перепродажи квартир.

Квартиру с объявления продает человек, который представился как Ольга Владимировна. По состоянию на данный момент объявление на сайте больше недоступно.

Объявления о продаже квартиры в Мариуполе. Фото: скриншот с сайта olx.ua

Как известно, представители украинской власти неоднократно заявляли, что дома, которые в Мариуполе строят оккупанты, возводят без соблюдения технологических норм строительства. При этом в условиях разрушения львиной доли жилищного фонда российские оккупанты застраивают только один микрорайон.

Добавим, что в марте в Кремле заявили, что президент ФР Владимир Путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "дал поручение разобраться с проблемами, о которых поведали ему жители города".

Напомним, недавно во временно оккупированном Мариуполе после дождя затопило дома, дороги и прорвало канализацию.

Также мы писали, что город Мариуполь, который сейчас находится под российской оккупацией, за время войны превратился в город-призрак. Целые районы Мариуполя в руинах, а немногочисленные его жители находятся на грани выживания.

Добавим, в оккупированном Мариуполе ежедневно происходят разрушения построек. Примером тому служат дома по проспекту Металлургов, 121 и улице Мамина-Сибиряка, 36, которые теперь представляют собой только камни и ямы.