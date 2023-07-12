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Безкоштовні ліки та лікування: юрист розповів про пільги для військових у 2023 році

12 липня 2023 02:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Безкоштовні ліки для УБД та військових: як їх отримати
Чоловік купує ліки в аптеці. Фото: УНІАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Згідно з українським законодавством, наші захисники мають право на державну підтримку у сфері медицини, включаючи безкоштовні ліки та протезування.

Які пільги надає військовим держава у цьому плані, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Хто має право на пільги

Як роз’яснив Ясько, в Україні існують декілька категорій військових пільговиків.

"По-перше, є просто військовослужбовці. По-друге, є ветерани — учасники бойових дій (УБД), учасники війни (УВ) та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Також в окрему категорію виділяються члени сімей вищеперерахованих пільговиків", — пояснив юрист.

Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", членами сім’ї вважаються:

  • жінка/чоловік військовослужбовця;
  • неповнолітні діти;
  • повнолітні діти – інваліди з дитинства;
  • батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Від грошової допомоги до безкоштовної стоматології

Базовий обсяг пільг, на який мають право військовослужбовці – це відпустка для лікування, яка надається у зв’язку з хворобою.

"Також за потребою їм мають надавати безкоштовну психологічну або медико-психологічну реабілітацію та грошову допомогу на оздоровлення", — зазначив Ігор Ясько.

Інші категорії — учасники бойових дій, учасники війни та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни – додатково мають право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію, першочергову госпіталізацію, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках.

Також вони можуть отримати безкоштовно (за призначенням лікаря):

  • ліки;
  • імунобіологічні препарати;
  • вироби медичного призначення;
  • першочергове безплатне протезування зубів;
  • санаторно-курортне лікування.

Особи з інвалідністю внаслідок війни також безкоштовно забезпечуються протезами та протезно-ортопедичними виробами. Крім того, один раз на рік вони мають право на безоплатне позачергове санаторно-курортне лікування з компенсацією вартості проїзду, додав юрист.

Також за наявності медичних показань особи з інвалідністю можуть безкоштовно отримати від держави автомобіль та компенсації на його технічне обслуговування, ремонт та пальне.

Раніше Ігор Ясько розповів, які пільги при обслуговуванні у лікарнях мають члени сімей військових та УБД, та хто з військових має право на отримання безкоштовного житла.

Також юрист роз’яснив, кого не можуть мобілізувати у 2023 році та назвав сім дій, на які не мають право представники ТЦК при врученні повістки.

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