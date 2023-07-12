Безкоштовні ліки для УБД та військових: як їх отримати

Безкоштовні ліки та лікування: юрист розповів про пільги для військових у 2023 році
Згідно з українським законодавством, наші захисники мають право на державну підтримку у сфері медицини, включаючи безкоштовні ліки та протезування.
Які пільги надає військовим держава у цьому плані, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.
Хто має право на пільги
Як роз’яснив Ясько, в Україні існують декілька категорій військових пільговиків.
"По-перше, є просто військовослужбовці. По-друге, є ветерани — учасники бойових дій (УБД), учасники війни (УВ) та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Також в окрему категорію виділяються члени сімей вищеперерахованих пільговиків", — пояснив юрист.
Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", членами сім’ї вважаються:
- жінка/чоловік військовослужбовця;
- неповнолітні діти;
- повнолітні діти – інваліди з дитинства;
- батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця.
Від грошової допомоги до безкоштовної стоматології
Базовий обсяг пільг, на який мають право військовослужбовці – це відпустка для лікування, яка надається у зв’язку з хворобою.
"Також за потребою їм мають надавати безкоштовну психологічну або медико-психологічну реабілітацію та грошову допомогу на оздоровлення", — зазначив Ігор Ясько.
Інші категорії — учасники бойових дій, учасники війни та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни – додатково мають право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію, першочергову госпіталізацію, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках.
Також вони можуть отримати безкоштовно (за призначенням лікаря):
- ліки;
- імунобіологічні препарати;
- вироби медичного призначення;
- першочергове безплатне протезування зубів;
- санаторно-курортне лікування.
Особи з інвалідністю внаслідок війни також безкоштовно забезпечуються протезами та протезно-ортопедичними виробами. Крім того, один раз на рік вони мають право на безоплатне позачергове санаторно-курортне лікування з компенсацією вартості проїзду, додав юрист.
Також за наявності медичних показань особи з інвалідністю можуть безкоштовно отримати від держави автомобіль та компенсації на його технічне обслуговування, ремонт та пальне.
Раніше Ігор Ясько розповів, які пільги при обслуговуванні у лікарнях мають члени сімей військових та УБД, та хто з військових має право на отримання безкоштовного житла.
Також юрист роз’яснив, кого не можуть мобілізувати у 2023 році та назвав сім дій, на які не мають право представники ТЦК при врученні повістки.