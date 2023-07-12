Бесплатные лекарства для УБД и военных: как их получить

Мужчина покупает лекарства в аптеке. Фото: УНИАН

Согласно украинскому законодательству, наши защитники имеют право на государственную поддержку в сфере медицины, включая бесплатные лекарства и протезирование.

Какие льготы предоставляет военным государство в этом плане, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Кто имеет право на льготы

Как разъяснил Ясько, в Украине существует несколько категорий военных льготников.

"Во-первых, есть просто военнослужащие. Во-вторых, есть ветераны — участники боевых действий (УБД), участники войны (УВ) и лица с инвалидностью, полученной в результате войны. Также в отдельную категорию выделяются члены семей вышеперечисленных льготников", — пояснил юрист.

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", членами семьи считаются:

супруга/супруг военнослужащего;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети — инвалиды детства;

родители, находящиеся на содержании военнослужащего.

От денежной помощи до бесплатной стоматологии

Базовый объем льгот, положенный военнослужащим — это отпуск для лечения, предоставляемый в связи с болезнью.

"Также по необходимости им должны предоставлять бесплатную психологическую или медико-психологическую реабилитацию и денежную помощь на оздоровление", — отметил Игорь Ясько.

Другие категории — участники боевых действий, участники войны и лица, получившие инвалидность в результате войны — дополнительно имеют право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию, первоочередную госпитализацию, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

Также они могут получить бесплатно (по назначению врача):

лекарства;

иммунобиологические препараты;

изделия медицинского назначения;

первоочередное бесплатное протезирование зубов;

санаторно-курортное лечение.

Лица с инвалидностью в результате войны также бесплатно снабжаются протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Кроме того, раз в год они имеют право на безвозмездное внеочередное санаторно-курортное лечение с компенсацией стоимости проезда, добавил юрист.

Также при наличии медицинских показаний лица с инвалидностью могут бесплатно получить от государства автомобиль и компенсацию на его техническое обслуживание, ремонт и горючее.

Ранее Игорь Ясько рассказал, какие льготы при обслуживании в больницах положены членам семей военных и УБД и кто из военных имеет право на получение бесплатного жилья.

Также юрист разъяснил, кого не могут мобилизовать в 2023 году, и назвал семь действий, на которые не имеют права представители ТЦК при вручении повестки.