"Били по обличчю": жителька Хмельниччини розповіла про знущання лікарів під час пологів

Тетяна Дубик зі своїм чоловіком під час вагітності. Фото: інстаграм-сторінка жінки

Жителька Хмельницької області Тетяна Дубик поскаржилася на жахливе ставлення до неї лікарів під час пологів. Внаслідок чого, жінка після народження сина з численними травмами прикута до ліжка, а дитина перебуває в реанімації у важкому стані.

Своєю історією вона поділилися в Instagram.

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За її словами, під час пологів вона піддавалася знущанням лікарів. Вони говорили їй образливі слова та використовували акушерські методи, які є забороненими.

Тетяна Дубик каже, що її вагітність проходила без ускладнень. Впродовж всього часу вона почувала себе добре та продовжувала працювати на роботі.

Тетяна Дубик під час вагітності. Фото: інстаграм-сторінка жінки

Тетяна перебувала на обліку у жіночій консультації Волочинської багатопрофільної лікарні. За вагітністю жінки стежила завідувачка гінекологічного відділення Наталія Безух.

Початок переймів

Жителька Хмельниччини зазначила, що вони з чоловіком приїхали до пологового будинку 12 липня близько п'ятої ранку, адже в неї почалися перейми. Коли її оглянули, то жінка наполягла на кесарському розтині, проте лікарка зробила вигляд, що не почула її слова.

"Останнє УЗД було зроблене за п’ять тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитинки 3 500. Лікарка не врахувавши, що останні п’ять тижнів є активною фазою росту плоду і він міг активно набрати, при надходженні мені не зробила УЗД, щоб дізнатися хоча б чи немає обвиття. Не говорячи вже про розміри дитинки", — пояснила Тетяна.

Коли жінка народила, виявилося, що хлопчик має вагу 4 700 грамів, а зріст — 56 сантиметрів, проте таз породіллі був замалий для дитини таких розмірів.

Вже біля 11-ї години Тетяна була в пологовій залі. Спершу лікарка, не попередивши, пробила їй плідний міхур. Після чого ввела розчин окситоцину, щоб процес був швидшим. Під час того, як жінка народжувала, біля неї були двоє практикантів, проте на їхню присутність вона не давала згоди.

Лікарки, які приймали пологи у Тетяни. Фото: інстаграм-сторінка жінки

Знущання лікарів

"В один момент почали збігатися інші гінекологи цього відділення. Лікарів було загалом п’ять, також були присутні медсестри, старша акушерка та санітарки. Всі стояли біля мене, кричали, що я "неправильно тужуся", обзивали мене "дурою", "лінивою егоїсткою", також були фрази "зробити змогла, а народити не можеш" та інші, які я в силу пережитого стресу не пам’ятаю", — зауважила вона.

Далі акушерка голосно викрикнула, що "видно маківку голови дитини, але вона не може видути його". Після цих слів двоє медпрацівниць почали тиснути жінці на живіт (метод Кристеллера, який офіційно заборонений в Україні).

"Коли результату не було, вони це почали робити вдвох одночасно. Одна так і стояла наді мною, а інша з лівого боку. Тобто вже витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю — це не сказати нічого. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати, а лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою і били по обличчю. Я вже відчувала, що непритомнію і казала це лікарям, на що була відповідь "нічого тобі не буде", — додала Тетяна.

Після чого лікарка все-таки вирішила провести епізіотомію (хірургічне надрізання. — Ред.), проте це не дало результату для пологів. Тетяна Дубик каже, що за декілька хвилин акушерка змогла витягти дитину рукою.

Що сталося з дитиною

"Найстрашніший і найболючіший момент був, коли мого малюка витягли, а він не заплакав. Світ тоді зупинився. Дитину на секунду положили мені на груди і одразу забрали на стіл", — сказала жінка.

Тетяна Дубик під час вагітності. Фото: інстаграм-сторінка жінки

Вона зазначила, що після цього почула слова "адреналін і штучне дихання дитині". Лікарі намагалися викликати реаніматологів, проте їх не було на роботі. Тому до дитинки приїхали фахівці з реанімобілем дитячої лікарні з Хмельницького.

Тетяна назвала свого сина Павлом, проте його майже не бачила. Хлопчик зараз перебуває в обласній дитячій лікарні, там він вже майже сім тижнів.

Як постраждала жінка

За її словами, вона теж постраждала. Після пологів Тетяну відправили на УЗД внутнішніх органів, де виявили внутрішні гематоми черевної порожнини та інші ушкодження. Внаслідок цього їй заборонено місяць вставати з ліжка.

"Я вдома, без дитини, покалічена, у важкому психологічному стані. Чоловік щодня зранку їде в реанімацію, купує всі ліки за призначенням. Ліків, яких немає в Хмельницькому, їде купувати в Тернопіль. І так по колу вже 43-й день. А я місяць лежу, синочка свого так і не бачила", — додала молода матуся.

Вона наголосила, що її син досі перебуває у тяжкому стані, лікарі не дають прогнозів. За їхніми словами, причиною цього можуть бути травми під час пологів.

Тетяна Дубик звинувачує у всьому лікарку, яка вела її вагітність та приймала пологи. Вона найняла адвоката та звернулася до поліції.

Своєю чергою інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур прокоментувала для "ТСН.ua" цей інцидент.

Що кажуть у поліції

За її словами, поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Нині всі медичні працівники продовжують працювати, розслідування триває.

"На даний час ніхто не відсторонений. Для того щоб відсторонити від виконання обов'язків когось, треба оголосити спочатку підозру, щоб особа набула офіційного статусу підозрюваного. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом і ведеться досудове розслідування", — пояснила інспекторка.

"Ви молоді, ще собі народите"

Тетяна зауважила, що після того, як звернулась до поліції, до неї подзвонила акушерка та запропонувала зустрітися.

"Ми погодилися, оскільки було чимало запитань, на які хотілося отримати відповіді. Цього ж дня Безух разом із Я*** приїхали до мене додому і розпочали розмову з того, що "ну написала ти заяву, що тобі з того? Знімуть Безух із посади і позбавлять кваліфікації максимум"... Діалог переважно вела Я***, яка наполягала на тому, щоб я забрала заяву, мотивуючи це тим, що "ви молоді, ще собі народите, життя на цьому не зупиняється", — розповіла породілля.

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченко поділилася особистою історію про прикрий досвід походу до гінеколога. Жінка розповіла, як у 20 років отримала моральну травму після консультації у лікаря.