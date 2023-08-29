"Били по лицу": жительница Хмельнитчины рассказала об издевательствах врачей во время родов

Татьяна Дубик с мужем во время беременности. Фото: инстаграмм-страница женщины

Жительница Хмельницкой области Татьяна Дубик пожаловалась на ужасающее отношение врачей к ней во время родов. В результате, женщина после рождения сына с многочисленными травмами прикована к постели, а ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Своей историей она поделилась в Instagram.

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По ее словам, во время родов она подвергалась издевательствам врачей. Они говорили ей обидные слова и использовали акушерские методы, которые запрещены.

Татьяна Дубик говорит, что ее беременность проходила без осложнений. Все время она чувствовала себя хорошо и продолжала работать на работе.

Татьяна Дубик во время беременности. Фото: инстаграмм-страница женщины

Женщина состояла на учете в женской консультации Волочинской многопрофильной больницы. За беременностью Татьяны следила заведующая гинекологическим отделением Наталья Безух.

Начало схваток

Жительница Хмельницкой области отметила, что они с мужем приехали в роддом 12 июля около пяти утра, ведь у нее начались схватки. Когда ее осмотрели, женщина настояла на кесаревом сечении, однако врач сделала вид, что не услышала ее слова.

"Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3500. Врач не учтя, что последние пять недель являются активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ, чтобы узнать хотя бы нет ли обвития. Не говоря уже о размерах ребенка", — объяснила Татьяна.

Когда женщина родила, оказалось, что мальчик имеет вес 4 700 граммов, а рост — 56 сантиметров, однако таз роженицы был мал для ребенка таких размеров.

Уже около 11 часов Татьяна была в родильном зале. Сначала врач, не предупредив, пробила ей плодотворный пузырь. После чего ввела раствор окситоцина, чтобы процесс был более быстрым. Во время того, как женщина рожала, возле нее было два практиканта, однако на их присутствие она не давала согласия.

Врачи, принимавшие роды у Татьяны. Фото: инстаграмм-страница женщины

Издевательство врачей

"В один момент начали сбегаться другие гинекологи этого отделения. Врачей было всего пять, также присутствовали медсестры, старшая акушерка и санитарки. Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой" эгоисткой", также были фразы "сделать смогла, а родить не можешь" и другие, которые я в силу пережитого стресса не помню", — отметила она.

Далее акушерка громко выкрикнула, что "видна макушка головы ребенка, но она не может выдуть его". После этих слов две медработницы начали давить женщине на живот (метод Кристеллера, который официально запрещен в Украине).

"Когда результата не было, они это начали делать вдвоем одновременно. Одна так и стояла надо мной, а другая с левой стороны. То есть уже выжимали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли — это не сказать ничего. Я просила кислорода, поскольку не было чем дышать, а врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали меня водой и били по лицу. Я уже чувствовала, что без сознания и говорила это врачам, на что был ответ "ничего тебе не будет", — добавила Татьяна.

После чего врач все же решила провести эпизиотомию (хирургическое надрезание. — Ред.), однако это не дало результата для родов. Татьяна Дубик говорит, что через несколько минут акушерка смогла вытянуть ребенка рукой.

Что произошло с ребенком

"Самый страшный и самый болезненный момент был, когда моего малыша вытащили, а он не заплакал. Мир тогда остановился. Ребенка на секунду положили мне на грудь и сразу забрали на стол", — сказала женщина.

Татьяна Дубик во время беременности. Фото: инстаграмм-страница женщины

Она отметила, что после этого услышала слова "адреналин и искусственное дыхание ребенку". Врачи пытались вызвать реаниматологов, однако их не было на работе. Поэтому к ребенку приехали специалисты с реанимобилем детской больницы из Хмельницкого.

Татьяна назвала своего сына Павлом, но его почти не видела. Мальчик сейчас находится в областной детской больнице, там он находится почти семь недель.

Как пострадала женщина

По ее словам, она тоже пострадала. После родов Татьяну отправили на УЗИ внутренних органов, где обнаружили внутренние гематомы брюшной полости и другие повреждения. В результате ей запрещено месяц вставать с кровати.

"Я дома, без ребенка, искалечена, в тяжелом психологическом состоянии. Муж ежедневно утром едет в реанимацию, покупает все лекарства по назначению. Лекарств, которых нет в Хмельницком, едет покупать в Тернополь. И так по кругу уже 43-й день. А я месяц лежу, сыночка своего так и не видела", —добавила молодая мама.

Она подчеркнула, что ее сын до сих пор находится в тяжелом состоянии, врачи не дают прогнозов. По их словам, причиной этого могут быть травмы во время родов.

Татьяна Дубик обвиняет во всем врача, которая вела ее беременность и принимала роды. Она наняла адвоката и обратилась в полицию.

Что говорят в полиции

В свою очередь инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур прокомментировала для "ТСН.ua" этот инцидент.

По ее словам, полицейские открыли уголовное производство по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему. Сейчас все медицинские работники продолжают работу, расследование продолжается.

"В настоящее время никто не отстранен. Для того чтобы отстранить от исполнения обязанностей кого-то, нужно объявить сначала подозрение, чтобы лицо приобрело официальный статус подозреваемого. В настоящее время открыто уголовное производство по факту и ведется досудебное расследование", — объяснила инспектор.

"Вы молоды, еще себе родите"

Татьяна заметила, что после обращения в полицию к ней позвонила акушерка и предложила встретиться.

"Мы согласились, поскольку было немало вопросов, на которые хотелось получить ответы. В этот же день Безух вместе с Я*** приехали ко мне домой и начали разговор с того, что "ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум"... Диалог преимущественно вела Я***, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что "вы молоды, еще родите, жизнь на этом не останавливается", — рассказала роженица.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко поделилась личной историей о досадном опыте похода к гинекологу. Женщина рассказала, как в 20 лет получила моральную травму после консультации у врача.