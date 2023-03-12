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Більшість британців вважають доброю справою прийом українських біженців

12 березня 2023 18:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Більшість британців позитивно оцінюють прийом українських біженців
88% опитаних сказали, що прийняли б українців знову
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вісім з десяти опитаних британців мають позитивний досвід прийому українських біженців. Майже 90% відповіли, що зробили б це повторно.

Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування.

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Деталі

Згідно з дослідженням громадської організації More in Common, більшість населення вважає, що Велика Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій. Відтак, 88% опитаних респондентів сказали, що мають позитивний досвід прийому українських біженців і готові зробити це знову.

Опитування також показало, що 68% британців вважають той факт, що Велика Британія прийняла понад 150 тисяч біженців з України, позитивним явищем, і лише 17% вважають це негативним.

Також, для переважної більшості господарів, понад 95% з яких ніколи раніше не брали участі в підтримці біженців, цей досвід був надзвичайно позитивним і корисним. 

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання.

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