Більшість британців позитивно оцінюють прийом українських біженців

Більшість британців вважають доброю справою прийом українських біженців
Вісім з десяти опитаних британців мають позитивний досвід прийому українських біженців. Майже 90% відповіли, що зробили б це повторно.
Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування.
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Згідно з дослідженням громадської організації More in Common, більшість населення вважає, що Велика Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій. Відтак, 88% опитаних респондентів сказали, що мають позитивний досвід прийому українських біженців і готові зробити це знову.
Опитування також показало, що 68% британців вважають той факт, що Велика Британія прийняла понад 150 тисяч біженців з України, позитивним явищем, і лише 17% вважають це негативним.
Також, для переважної більшості господарів, понад 95% з яких ніколи раніше не брали участі в підтримці біженців, цей досвід був надзвичайно позитивним і корисним.
Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання.