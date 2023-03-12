Більшість британців позитивно оцінюють прийом українських біженців

88% опитаних сказали, що прийняли б українців знову

Вісім з десяти опитаних британців мають позитивний досвід прийому українських біженців. Майже 90% відповіли, що зробили б це повторно.

Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування.

Деталі

Згідно з дослідженням громадської організації More in Common, більшість населення вважає, що Велика Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій. Відтак, 88% опитаних респондентів сказали, що мають позитивний досвід прийому українських біженців і готові зробити це знову.

Опитування також показало, що 68% британців вважають той факт, що Велика Британія прийняла понад 150 тисяч біженців з України, позитивним явищем, і лише 17% вважають це негативним.

Також, для переважної більшості господарів, понад 95% з яких ніколи раніше не брали участі в підтримці біженців, цей досвід був надзвичайно позитивним і корисним.

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання.