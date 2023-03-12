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Большинство британцев считают хорошим делом прием украинских беженцев

12 марта 2023 18:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Большинство британцев положительно оценивают прием украинских беженцев
88% опрошенных сказали, что приняли бы украинцев снова
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

У восьми из десяти опрошенных британцев есть положительный опыт приема украинских беженцев. Почти 90% ответили, что сделали это повторно.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса.

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Подробности

Согласно исследованию общественной организации More in Common, большинство населения считает, что Великобритания должна продолжать принимать людей из зон боевых действий. Следовательно, 88% опрошенных респондентов сказали, что имеют положительный опыт приема украинских беженцев и готовы сделать это снова.

Опрос также показал, что 68% британцев считают тот факт, что Великобритания приняла более 150 тысяч беженцев из Украины положительным явлением, и только 17% считают это отрицательным.

Также, для подавляющего большинства хозяев, более 95% из которых никогда раньше не участвовали в поддержке беженцев, этот опыт был очень положительным и полезным.

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания.

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