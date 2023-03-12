Большинство британцев положительно оценивают прием украинских беженцев

88% опрошенных сказали, что приняли бы украинцев снова

У восьми из десяти опрошенных британцев есть положительный опыт приема украинских беженцев. Почти 90% ответили, что сделали это повторно.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса.

Подробности

Согласно исследованию общественной организации More in Common, большинство населения считает, что Великобритания должна продолжать принимать людей из зон боевых действий. Следовательно, 88% опрошенных респондентов сказали, что имеют положительный опыт приема украинских беженцев и готовы сделать это снова.

Опрос также показал, что 68% британцев считают тот факт, что Великобритания приняла более 150 тысяч беженцев из Украины положительным явлением, и только 17% считают это отрицательным.

Также, для подавляющего большинства хозяев, более 95% из которых никогда раньше не участвовали в поддержке беженцев, этот опыт был очень положительным и полезным.

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания.