Большинство британцев положительно оценивают прием украинских беженцев

Большинство британцев считают хорошим делом прием украинских беженцев
У восьми из десяти опрошенных британцев есть положительный опыт приема украинских беженцев. Почти 90% ответили, что сделали это повторно.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса.
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Согласно исследованию общественной организации More in Common, большинство населения считает, что Великобритания должна продолжать принимать людей из зон боевых действий. Следовательно, 88% опрошенных респондентов сказали, что имеют положительный опыт приема украинских беженцев и готовы сделать это снова.
Опрос также показал, что 68% британцев считают тот факт, что Великобритания приняла более 150 тысяч беженцев из Украины положительным явлением, и только 17% считают это отрицательным.
Также, для подавляющего большинства хозяев, более 95% из которых никогда раньше не участвовали в поддержке беженцев, этот опыт был очень положительным и полезным.
Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания.