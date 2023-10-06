Допомога лікарні: Інститут імені Шалімова отримав ліки для важких пацієнтів

Робота лікарів Інституту Шалімова. Фото: Facebook

В умовах повномасштабної війни медичні заклади України стикнулися з новими викликами — більший відсоток пацієнтів з ускладненнями, недостатня кількість лікарських препаратів та медичної техніки. Не виключення — Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова у Києві. Тут посилено працюють з пацієнтами, чий стан ускладнено через несвоєчасне звернення до лікарів. І для лікування деяких хвороб не вистачає державного забезпечення, тому медики шукають допомоги від благодійних фондів.

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"Ми надаємо медичну допомогу найважчим категоріям пацієнтів з різних куточків України, які мають важку патологію органів травлення, серцево-судинної системи. Потреба у допомозі у нас є завжди, особливо у високовартісних препаратах, в тому ж самому Олімелі. Держава нас забезпечує певною кількістю, але для того, щоб ми могли не економити, а працювати відповідно до протоколів, ми і просимо про додаткову допомогу", — розповів Новини.LIVE заступник директора з організаційної та клінічно-інноваційної роботи, доктор медичних наук Руслан Вікторович Салютін.

Доктор медичних наук Руслан Вікторович Салютін. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інститут звернувся до фонду Future for Ukraine із проханням надати цільову благодійну допомогу для лікування українців, що постраждали від війни на території України. Зокрема, Фонд закупив і передав лікарські препарати Олімель 9Е 1500 ML №4 (10 шт.), Олімель 7Е 1500 ML №4 (46 шт.) на суму близько 296 000 грн.

"Це продукт, який використовується в тих випадках, коли пацієнт не може самостійно харчуватися і всі поживні речовини він має приймати парентерально", — додав заступник директора Салютін.

Лікар Руслан Салютін. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Він додав, що під час повномасштабної війни Інститут працює з важкими пацієнтами, адже люди, які через бойові дії змушені були переїхати і облаштовувати життя в іншому місті, несвоєчасно зверталися до лікарів. Як наслідок, деякі хвороби загострилися.

Наразі всі лікарі Інституту, крім роботи з пацієнтами, співпрацюють з фондами та волонтерами в пошуках благодійної допомоги для медичного закладу. Окрім того, не стоїть на паузі і навчання спеціалістів — на складні операції приїжджають лікарі з інших областей, аби набратися досвіду.

Додатково хірурги Інституту імені Шалімова проводять онлайн-навчання для колег з-за кордону, наприклад, розповідаючи їм про операції пацієнтів, які мають мінно-вибухові поранення. За словами лікарів, цей досвід можна застосовувати у лікуванні пацієнтів, травмованих під час техногенних катастроф та ДТП.

Загалом непрості часи об'єднують всіх лікарів з усіх куточків світу й волонтерів, аби рятувати життя українців.

"Одна з основних цілей фонду Future for Ukraine є допомога медичним закладам України. Завдяки нашим донорам з-за кордону, ми маємо змогу допомагати у забезпеченні медикаментами та обладнанням, за що ми надзвичайно вдячні нашим партнерам. Кожна така передача ліків чи обладнання допомагає врятувати чиєсь життя, подарувати людям другий шанс та наблизити нашу країну до перемоги! Тому ми не змогли залишатися осторонь важливого звернення до нас — цього разу від Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова. Та ми не плануємо зупинятися! І обов'зяково будемо продовжувати рухатися в напрямку допомоги тим, хто цього особливо потребує", — підсумувала волонтерка-кураторка медичного напрямку фонду Карина Капітанюк.