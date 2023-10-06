Помощь больницы: Институт имени Шалимова получил лекарство для тяжелых пациентов

Работа врачей Института Шалимова. Фото: Facebook

В условиях полномасштабной войны медицинские учреждения Украины столкнулись с новыми вызовами — больший процент пациентов с осложнениями, недостаточное количество лекарственных препаратов и медицинской техники. Не исключение — Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова в Киеве. Здесь усиленно работают с пациентами, чье состояние затруднено из-за несвоевременного обращения к врачам. И для лечения некоторых болезней не хватает государственного обеспечения, потому медики ищут помощь от благотворительных фондов.

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Больше о работе Института — в материале Новини.LIVE.

"Мы оказываем медицинскую помощь тяжелым категориям пациентов из разных уголков Украины, имеющих тяжелую патологию органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Потребность в помощи у нас есть всегда, особенно в высокоценных препаратах, в том же Олимеле. Государство нас обеспечивает определенным количеством, но для того чтобы мы могли не экономить, а работать в соответствии с протоколами, мы и просим о дополнительной помощи", — рассказал Новини.LIVE заместитель директора по организационной и клинически-инновационной работе, доктор медицинских наук Руслан Викторович Салютин.

Доктор медицинских наук Руслан Викторович Салютин. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Институт обратился в Фонд Future for Ukraine с просьбой предоставить целевую благотворительную помощь для лечения украинцев, пострадавших от войны на территории Украины. Фонд закупил и передал лекарственные препараты Олимель 9Е 1500 ML №4 (10 шт.), Олимель 7Е 1500 ML №4 (46 шт.) на сумму около 296 000 грн.

"Это продукт, используемый в тех случаях, когда пациент не может самостоятельно питаться и все питательные вещества он должен принимать парентерально", — добавил заместитель директора Салютин.

Врач Руслан Салютин. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Он сказал, что во время полномасштабной войны Институт работает с тяжелыми пациентами, ведь люди, которые из-за боевых действий вынуждены были переехать и обустраивать жизнь в другом городе, несвоевременно обращались к врачам. Как следствие, некоторые заболевания обострились.

Все врачи Института, кроме работы с пациентами, сотрудничают с Фондами и волонтерами в поисках благотворительной помощи для медицинского учреждения. Кроме того, не стоит на паузе и обучение специалистов — на сложные операции приезжают врачи из других областей, чтобы набраться опыта.

Дополнительно хирурги Института имени Шалимова проводят онлайн-обучение для коллег из-за рубежа, например, рассказывая им об операциях пациентов, имеющих минно-взрывные ранения. По словам врачей, этот опыт можно использовать в лечении пациентов, травмированных во время техногенных катастроф и ДТП.

В общем, непростые времена объединяют всех, врачей со всех уголков мира и волонтеров, чтобы спасать жизнь украинцев.

"Одна из основных целей фонда Future for Ukraine является помощь медицинским учреждениям Украины. Благодаря нашим донорам из-за рубежа, мы можем помогать в обеспечении медикаментами и оборудованием, за что мы благодарны нашим партнерам. Каждая такая передача лекарств или оборудования помогает спасти чье-то жизнь, подарить людям второй шанс и приблизить нашу страну к победе!Поэтому мы не смогли оставаться в стороне важного обращения к нам — на этот раз от Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. Мы не планируем останавливаться! И обязательно будем продолжать двигаться в направлении помощи тем, кто в этом особенно нуждается", — подытожила волонтер-куратор медицинского направления фонда Карина Капитанюк.