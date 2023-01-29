Благодійна платформа United24 зібрала вже понад $275 мільйонів для України

Фандрейзингова платформа United24 ініційована Президентом Володимиром Зеленським

З моменту запуску благодійної платформи United24 до неї долучилися люди з 110 країн світу. Наразі через неї вдалося зібрати вже понад 275 млн доларів для України, і ця сума щодня зростає.

Про це йдеться повідомляє пресслужба United24 у Telegram.

Як весь світ підтримує Україну

Зазначається, що наразі загальна сума внесків через United24 сягнула 275 756 976 млн доларів. Цю суму вдалося зібрати з 5 травня 2022 року до 26 січня 2023. Відомо, що до проєкту вже долучилися громадяни 110 країн ,а це значить, що світова підтримка України на фоні агресії рф лише зростає.

"Дякуємо, що регулярно підтримуєте медичний напрям. Дякуємо, що посилюєте українську оборону. І, звісно, дякуємо, що підтримуєте запуск напряму "Відбудова України", — йдеться у повідомленні фонду.

Платформа вже перетворилась на зручний інструмент для підтримки України. Профільні міністерства та сили оборони завдяки пожертвам закуповують необхідне обладнання для медиків, рятувальників, а також українських військових, які боронять нашу державу.

Як відомо, 5 травня 2022 року Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запускає глобальну ініціативу United24. Перша її складова — онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України, яка щодня потерпає під атак зі сторони росії.

Амбасадорами United24 вже стали низка всесвітньо відомих людей. Серед них — американський астронавт Скотт Келлі та історик і письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що незабаром почнеться відновлення перших 18 будинків на Київщині, які постраждали від вторгнення рф. Кошти на відбудову використають саме з фонду United24.