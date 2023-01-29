Благотворительная платформа United24 собрала уже более $275 миллионов для Украины

Фандрейзинговая платформа United24 инициирована Президентом Владимиром Зеленским

С момента запуска благотворительной платформы United24 к ней присоединились люди из 110 стран мира. Из-за нее удалось собрать уже более 275 млн долларов для Украины и эта сумма ежедневно растет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы United24 в Telegram.

Как весь мир поддерживает Украину

Отмечается, что общая сумма взносов через United24 достигла 275 756 976 млн долларов. Эту сумму удалось собрать с 5 мая 2022 года по 26 января 2023 года. Известно, что к проекту уже присоединились граждане 110 стран, а это значит, что мировая поддержка Украины на фоне агрессии россии только растет.

"Спасибо, что регулярно поддерживаете медицинское направление. Спасибо, что усиливаете украинскую оборону. И, конечно, спасибо, что поддерживаете запуск направления "Восстановление Украины", — говорится в сообщении фонда.

Платформа уже превратилась в удобный инструмент для поддержки Украины. Профильные министерства и силы обороны благодаря пожертвованиям закупают необходимое оборудование для медиков, спасателей, а также украинских военных, защищающих наше государство.

Как известно, 5 мая 2022 года Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина запускает глобальную инициативу United24. Первая ее составляющая — онлайн-платформа для сбора средств на поддержку Украины, которая ежедневно подвергается атакам со стороны россии.

Амбасадорами United24 уже стали ряд всемирно известных людей. Среди них — американский астронавт Скотт Келли и историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что в скором времени начнется восстановление первых 18 домов на Киевщине, пострадавших от вторжения россии. Средства на восстановление возьмут именно из фонда United24.