Блекаути зимою 2023-2034: чи будуть відключення світла

Життя без світла. Фото: Новини.LIVE

Минулий опалювальний сезон для українців був складним, адже вся країна вимушено жила в умовах блекауту. Попри те, що після російських обстрілів енергетики намагалися швидко відновлювати енергосистему, всю зиму громадяни жили в режимі екстрених відключень. Імовірно, що цього року українцям доведеться знову пережити важкий опалювальний сезон.

Чи буде в будинках світло, до якого найгіршого сценарію готуватися та чи можна цьогоріч зекономити на генераторах — в матеріалі Новини.LIVE.

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Українці вже пережили пів року суцільних блекаутів минулого опалювального сезону. Нині у більшості регіонів країни немає планових та екстрених відключень і йдуть перевірки щодо готовності до зими.

В Укренерго поки не дають точних прогнозів, але запевняють — в літній період громадяни нехтують попередженнями і не економлять, що виснажує енергосистему.

У свою чергу в Міненергетики заявили, що готуються до складного опалювального сезону. Однак за словами міністра Германа Галущенка, зиму країне пройде з чинним тарифом, ще збільшувати ціну на електрику не будуть.

Додамо, в Україні з 1 червня 2023 року зріс тариф на електроенергію для населення. Він становить 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год, як було раніше.

Експерт з енергетики Юрій Корольчук ексклюзивно для Новини.LIVE розповів своє бачення зими, яка чекає на українців. Він вважає, що краще ніж минулого року точно не буде, але порівнювати важко через погодні умови.

"Минула зима була не морозна, температура була не настільки критична. От років шість назад були зими, коли морози по -18 трималися по кілька тижнів. Бувають затяжні періоди, але минулої зими у нас не було катастрофічних похолодань. Але навіть у тих погодних умовах, коли було -8, у нас була паніка", — сказав експерт.

Найгірший прогноз на зиму: довготривалі блекаути

За словами експерта, при перших морозах у жовтні-листопаді повернуться блекаути і планові відключення світла. Але прогнозувати графік неможливо, це буде зрозуміло вже тоді.

"Фактично скільки я знаю, з 30 підстанцій, які були серйозно пошкоджені по Укренерго, тільки 5 відремонтують у капітальному режимі. Інші умовно 25, вони пройшли оперативний ремонт. Але він передбачає, що частина користувачів на резервних лініях, треба замінити частину обладнання або сам трансформатор. Нічого не можуть зробити, бо грошей немає", — сказав Корольчук.

Життя в умовах блекауту. Фото: Новини.LIVE

Він вважає, що система не готова до відновлення і про це або бояться сказати людям, або не можуть сказати. Саме тому експерти на цей момент публічно заявляють лише одну фразу — зима буде важкою.

"Якщо ракетних ударів не буде, то відключення все одно будуть. А якщо ракетні удари будуть, то буде ситуація ще гірша. Точний прогноз я вам не дам. Але якщо минулого року умовний графік відключення був 4 години через 4, то я боюся, що цього року може бути 12 годин немає світла, а 6 годин є", — підсумував Корольчук.

Відключення світла в Одесі взимку 2022-2023. Фото: Новини.LIVE

Готуй сани з літа: що купити на зиму

Минулого року ажіотаж був на все, починаючи від батарейок для ліхтарів, закінчуючи гігантськими генераторами. І ціни через попит вражали — піднімалися щонайменше вдвічі. Тому людям радять вже починати купувати все необхідне, доки ціни на ринках та в інтернеті не підскочили.

"Люди минулого року все купували, бо не було куди дітися. Але у держави є можливість контролювати ціни і в державному, і в приватному напрямках. В чому проблема прийти і закрити бізнес, який купив генератор за 15 000 грн, а продає за 30 000 грн? Це колись можна було назвати спекуляцією, а зараз це виходить за рамки здорової конкуренції", — заявив Корольчук.

Отже, людям радять купувати завчасно, а також запастися всім основним для життя — водою, сірниками, свічками, ліхтарями, їжею.

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