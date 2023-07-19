Блэкауты зимой 2023-2034: будут ли отключения света

Жизнь без света. Фото: Новини.LIVE

Прошлый отопительный сезон для украинцев был сложным, потому что вся страна вынужденно жила в условиях блэкаута. Несмотря на то, что после российских обстрелов энергетики пытались быстро восстанавливать энергосистему, всю зиму граждане жили в режиме экстренных отключений. Не исключено, что в этом году украинцам придется снова пережить тяжелый отопительный сезон.

Будет ли в домах свет, к какому худшему сценарию готовиться и можно ли сэкономить на генераторах в этом году — в материале Новини.LIVE.

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Украинцы уже пережили полгода сплошных блэкаутов в прошлом отопительном сезоне. Сейчас в большинстве регионов страны нет плановых и экстренных отключений и идут проверки готовности к зиме.

В Укрэнерго пока не дают точных прогнозов, но уверяют — в летний период граждане пренебрегают предупреждениями и не экономят, что истощает энергосистему.

В свою очередь в Минэнергетики заявили, что готовятся к сложному отопительному сезону. Однако по словам министра Германа Галущенко, зима в стране пройдет с действующим тарифом, еще увеличивать цену на электричество не будут.

Добавим, в Украине с 1 июня 2023 вырос тариф на электроэнергию для населения. Он составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, как было раньше.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал свое видение зимы, которая ждет украинцев. Он считает, что лучше, чем в прошлом году точно не будет, но сравнивать трудно из-за погодных условий.

"Прошлая зима была не морозная, температура была не столь критична. Вот лет шесть назад были зимы, когда морозы по -18 держались по несколько недель. Бывают затяжные периоды, но прошлой зимой у нас не было катастрофических похолоданий. Но даже в тех погодных условиях, когда было -8, у нас была паника", — сказал эксперт.

Худший прогноз на зиму: долговременные блэкауты

По словам эксперта, при первых морозах в октябре-ноябре вернутся блэкауты и плановые отключения света. Но прогнозировать график невозможно, это будет ясно уже тогда.

"Фактически сколько я знаю, из 30 подстанций, которые были серьезно повреждены по Укрэнерго, только 5 отремонтируют в капитальном режиме. Остальные условно 25, они прошли оперативный ремонт. Но он предполагает, что часть пользователей на резервных линиях нужно заменить часть оборудования или сам трансформатор. Ничего не могут сделать, потому что денег нет", — сказал Корольчук.

Жизнь в условиях блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Он считает, что система не готова к восстановлению, и об этом либо боятся сказать людям, либо не могут сказать. Именно поэтому эксперты сейчас публично заявляют лишь одну фразу — зима будет тяжелой.

"Если ракетных ударов не будет, то отключения все равно будут. А если ракетные удары будут, то будет ситуация еще хуже. Точный прогноз я вам не дам. Но если в прошлом году условный график отключения был 4 часа через 4, то я боюсь, что в этом году может быть 12 часов нет света, а 6 часов есть", — подытожил Корольчук.

Отключение света в Одессе зимой 2022–2023. Фото: Новини.LIVE

Готовь сани с лета: что купить на зиму

В прошлом году ажиотаж был на все, начиная от батареек для фонарей, заканчивая гигантскими генераторами. И цены из-за спроса поражали — поднимались по меньшей мере вдвое. Поэтому людям советуют уже начинать покупать все необходимое, пока цены на рынках и в интернете не подскочили.

"Люди в прошлом году все покупали, потому что некуда было деваться. Но у государства есть возможность контролировать цены и в государственном и в частном направлениях. В чем проблема прийти и закрыть бизнес, который купил генератор за 15 000 грн, а продает за 30 000 грн? Это когда-то можно было назвать спекуляцией, а сейчас это выходит за рамки здоровой конкуренции", — заявил Корольчук.

Так что людям советуют покупать раньше времени, а также запастись всем основным для жизни — водой, спичками, свечами, фонарями, едой.

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