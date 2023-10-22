Блогер, який був на весіллі фігуранта "п'яних вечірок", звинуватив пресу у брехні
Один з блогерів, який був гостем на весіллі фігуранта "п'яних вечірок", звинуватив пресу у брехні. За його словами, гості події співали не російською, а українською мовою.
Відео блогер опублікував у TikTok.
Скандальне весілля під Львовом
"Я думаю всі ви вже бачили, як нас показують по всіх новинах, що було весілля за купу грошей в найдорожчому закладі в Україні. І що саме цікаве, це те, що ми співали російські пісні, які показують це ЗМІ", — сказав блогер.
Він опублікував відео, в якому показав, як гості та наречений співають пісні українською мовою. За його словами, ЗМІ пишуть неправду. Блогер розповів, що вони співали авторську пісню, яка була з українськими словами.
"Якщо новини брешуть в таких ситуаціях, то я вже боюсь уявити, що вони розповідають про події в Україні", — додав він.
Варто зазначити, що блогер не згадав у своєму відео про скандальне минуле нареченого, якого підозрювали в домаганні до дівчат.
Нагадаємо, взимку країну шокувала історія про хлопців, які влаштовували вечірки та запрошували туди дівчат. Юнаки у столиці споювали дівчат алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували. Учасниками скандалу зайнялися правоохоронні органи, але деякі з підозрюваних продовжують насолоджуватися життям.
Також ми писали, що нещодавно фігурант Олег Захаров, якого підозрювали в домаганні до дівчат, одружився під Львовом. Ведучим події став український комік і актор Юрій Ткач. Він вперше прокоментував, чому вів весілля фігуранта та куди витратить гонорар.
Читайте Новини.LIVE!