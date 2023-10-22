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Блогер, який був на весіллі фігуранта "п'яних вечірок", звинуватив пресу у брехні

22 жовтня 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блогер, який був на весіллі фігуранта "п'яних вечірок", звинуватив пресу у брехні
Гості разом з нареченим, який є фігурантом "п'яних вечірок". Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Один з блогерів, який був гостем на весіллі фігуранта "п'яних вечірок", звинуватив пресу у брехні. За його словами, гості події співали не російською, а українською мовою.

Відео блогер опублікував у TikTok.

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Скандальне весілля під Львовом 

"Я думаю всі ви вже бачили, як нас показують по всіх новинах, що було весілля за купу грошей в найдорожчому закладі в Україні. І що саме цікаве, це те, що ми співали російські пісні, які показують це ЗМІ", — сказав блогер.

Він опублікував відео, в якому показав, як гості та наречений співають пісні українською мовою. За його словами, ЗМІ пишуть неправду. Блогер розповів, що вони співали авторську пісню, яка була з українськими словами.

"Якщо новини брешуть в таких ситуаціях, то я вже боюсь уявити, що вони розповідають про події в Україні", — додав він.

Варто зазначити, що блогер не згадав у своєму відео про скандальне минуле нареченого, якого підозрювали в домаганні до дівчат.

Нагадаємо, взимку країну шокувала історія про хлопців, які влаштовували вечірки та запрошували туди дівчат. Юнаки у столиці споювали дівчат алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували. Учасниками скандалу зайнялися правоохоронні органи, але деякі з підозрюваних продовжують насолоджуватися життям.

Також ми писали, що нещодавно фігурант Олег Захаров, якого підозрювали в домаганні до дівчат, одружився під Львовом. Ведучим події став український комік і актор Юрій Ткач. Він вперше прокоментував, чому вів весілля фігуранта та куди витратить гонорар.

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