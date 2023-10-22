Блогер, который был на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок", обвинил прессу во лжи
Один из блогеров, который был гостем на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок", обвинил прессу во лжи. По его словам, гости события пели не на русском, а на украинском языке.
Видео блогер опубликовал в TikTok.
Скандальная свадьба под Львовом
"Я думаю все вы уже видели, как нас показывают по всем новостям, что была свадьба за кучу денег в самом дорогом заведении в Украине. И что самое интересное, это то, что мы пели русские песни, которые показывают это СМИ", — сказал блогер.
Он опубликовал видео, в котором показал, как гости и жених поют песни на украинском языке. По его словам, СМИ пишут неправду. Блогер рассказал, что они пели авторскую песню, которая была с украинскими словами.
"Если новости лгут в таких ситуациях, то я уже боюсь представить, что они рассказывают о событиях в Украине", — добавил он.
Стоит отметить, что блогер не упомянул в своем видео о скандальном прошлом жениха, которого подозревали в домогательствах к девушкам.
Напомним, зимой страну шокировала история о парнях, которые устраивали вечеринки и приглашали туда девушек. Юноши в столице спаивали девушек алкоголем с наркотическим веществом, а потом насиловали. Участниками скандала занялись правоохранительные органы, однако некоторые из подозреваемых продолжают наслаждаться жизнью.
Также мы писали, что недавно фигурант Олег Захаров, которого подозревали в домогательствах к девушкам, женился под Львовом. Ведущим события стал украинский комик и актер Юрий Ткач. Он впервые прокомментировал, почему вел свадьбу фигуранта и куда потратит гонорар.
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