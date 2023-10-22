Блогер, который был на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок", обвинил прессу во лжи

Гости вместе с женихом, который является фигурантом "пьяных вечеринок". Фото: соцсети

Один из блогеров, который был гостем на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок", обвинил прессу во лжи. По его словам, гости события пели не на русском, а на украинском языке.

Видео блогер опубликовал в TikTok.

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Скандальная свадьба под Львовом

"Я думаю все вы уже видели, как нас показывают по всем новостям, что была свадьба за кучу денег в самом дорогом заведении в Украине. И что самое интересное, это то, что мы пели русские песни, которые показывают это СМИ", — сказал блогер.

Он опубликовал видео, в котором показал, как гости и жених поют песни на украинском языке. По его словам, СМИ пишут неправду. Блогер рассказал, что они пели авторскую песню, которая была с украинскими словами.

"Если новости лгут в таких ситуациях, то я уже боюсь представить, что они рассказывают о событиях в Украине", — добавил он.

Стоит отметить, что блогер не упомянул в своем видео о скандальном прошлом жениха, которого подозревали в домогательствах к девушкам.

Напомним, зимой страну шокировала история о парнях, которые устраивали вечеринки и приглашали туда девушек. Юноши в столице спаивали девушек алкоголем с наркотическим веществом, а потом насиловали. Участниками скандала занялись правоохранительные органы, однако некоторые из подозреваемых продолжают наслаждаться жизнью.

Также мы писали, что недавно фигурант Олег Захаров, которого подозревали в домогательствах к девушкам, женился под Львовом. Ведущим события стал украинский комик и актер Юрий Ткач. Он впервые прокомментировал, почему вел свадьбу фигуранта и куда потратит гонорар.