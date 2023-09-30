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Блогерка з Києва потрапила в скандал через їзду за кермом в нічний час

30 вересня 2023 12:50
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Блогерка з Києва потрапила в скандал через їзду за кермом в нічний час
Блогерка Анна Краснова. Фото: google
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Відповідні записи вона розмістила в Instagram

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Відео поїздки Анни Краснової нічним Києвом

На кадрах видно, яка вона їде з молодим чоловіком Південним мостом через Дніпро. Дівчина весело танцює та демонструє види нічного міста. 

"Коли в нього є перепустка",  додала надпис блогерка.

Попередні скандали Анни Краснової

Це не перший подібний скандал за участю Анни Краснової. Раніше блогерка вже публікувала схоже відео з нічною їздою за кермом. Про це свідчила позначка із зазначенням часу 01:39. 

"Добре, коли є перепустка і можна кататися вночі", — підписала запис дівчина. У лобовому склі автомобіля було видно відображення документа з написом "перепустка".

Анна Краснова вночі за кермом. Фото: Instagram блогерки @ta.samaya.devil

Пізніше, після хвилі обурення аудиторії, Анна Краснова зробила новий запис, де заявила, що її неправильно зрозуміли, і їздила вона ввечері, а не після комендантської години. Вона назвала людей, які "перекрутили інформацію" пустоголовими.

Хто має право на перепустку після комендантської години

За словами начальника КМВА, користуватися перепустками можуть лише ті, хто належить до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Крім того, перепустки заборонено розміщувати під склом автомобіля або на іншому видному місці. Вони пред’являються виключно за вимогою правоохоронців чи військових. 

Для інших мешканців та гостей міста Києва комендантська година — обов’язкова норма в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, що раніше блогер Богдан Беспалов висловився про діяльність ведучого і шоумена Володимира Остапчука. Його обурило, що ведучий продовжує спокійно жити за кордоном та робити дорогі подарунки своїй коханій.

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