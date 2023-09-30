Блогер из Киева попала в скандал из-за езды за рулем в ночное время

Блогер Анна Краснова. Фото: google

Блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Соответствующие записи она разместила в Instagram.

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Видео поездки Анны Красновой по ночному Киеву

На кадрах видно, как она едет с молодым человеком по Южному мосту через Днепр. Девушка весело танцует и показывает виды ночного города.

"Когда у него есть пропуск", — добавила надпись блогер.

Предыдущие скандалы Анны Красновой

Это не первый подобный скандал с участием Анны Красновой. Ранее блогер уже публиковала похожее видео с ночной ездой за рулем. Об этом свидетельствовала отметка с указанием времени 01:39.

"Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься ночью", — подписала запись девушка. В лобовом стекле автомобиля было видно отображение документа с надписью "пропуск".

Анна Краснова ночью за рулем. Фото: Instagram блогера @ta.samaya.devil

Позже, после волны возмущения аудитории, Анна Краснова сделала новую запись, где заявила, что ее неправильно поняли, и ездила она вечером, а не после комендантского часа. Она назвала людей, которые "перекрутили информацию" пустоголовыми.

Кто имеет право на пропуск после комендантского часа

По словам начальника КМВА, пользоваться пропусками могут только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

Кроме того, пропуск запрещено размещать под стеклом автомобиля или на другом видном месте. Они предъявляются исключительно по требованию правоохранителей или военных.

Для других жителей и гостей города комендантский час — обязательная норма в условиях военного положения.

Напомним, что ранее блогер Богдан Беспалов высказался о деятельности ведущего и шоумена Владимира Остапчука. Его возмутило, что ведущий продолжает спокойно жить за границей и делать дорогие подарки своей любимой.