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Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

1 лютого 2023 18:50
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Плюс ще одна країна — Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Парламент Болгарії ухвалила проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців. Тепер кожну останню суботу листопада в країні вшановуватимуть День честі та пам'яті жертв голоду в Україні.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

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Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Болгарії сприймає будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт ганьби пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору, уже написано в документі.

Рішення було прийнято 134 голосами "за" проти 26 голосів "проти", оскільки депутати від проросійської націоналістичної партії Възраждане були проти рішення болгарського парламенту, а Болгарська соціалістична партія не брала участі в голосуванні.

Ініціатор рішення від "Демократичної Болгарії" Стоян Міхалев дорікнув соціалістам за те, що вони не вибачилися за поблажливе ставлення до українців за роки перебування при владі і за те, що не засудили цей злочин проти людяності. Він розповів, як маленькі українські діти йшли в поле шукати стебла пшениці, а радянська влада розстрілювала їх тільки тому, що вони були голодні.

"Принаймні з людської мудрості вони мали б вийти і сказати: "Вибачте", — сказав депутат у зверненні до БСП. Він зробив висновок, що порівняння сталінської росії і гітлерівської Німеччини цілком доречне.

Реакція українського уряду

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Я вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Жест солідарності Болгарії завжди пам’ятатимуть в Україні", — написав він у твіттері.

Також на таке рішення Болгарії відреагував міністр культури Олександр Ткаченко.

"Процес відновлення історичної справедливості триває. Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Парламент Болгарії категорично засудив винуватців цього злочину та сприймає будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт приниження пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору. Ми вдячні Болгарії за вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину", — написав Ткаченко. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які країни визнають Голодомор геноцидом українців. Після початку повномасштабного вторгнення росії кількість країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, зросла. 

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