Плюс еще одна страна – Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора

Парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников. Теперь каждую последнюю субботу ноября в стране будут чествовать День чествования памяти жертв голода в Украине.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Болгарии воспринимает любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида как акт позора памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, уже написано в документе.

Решение было принято 134 голосами "за" против 26 голосов "против", поскольку депутаты от пророссийской националистической партии "Възраждане" были против решения болгарского парламента, а Болгарская социалистическая партия не участвовала в голосовании.

Инициатор решения от "Демократической Болгарии" Стоян Михалев упрекнул социалистов в том, что они не извинились за снисходительное отношение к украинцам за годы пребывания у власти и за то, что не осудили это преступление против человечности. Он рассказал, как маленькие украинские дети шли в поле искать стебли пшеницы, а советские власти расстреливали их только потому, что они были голодны.

"По крайней мере, из человеческой мудрости они должны выйти и сказать: "Извините", — сказал депутат в обращении к БСП. Он сделал вывод, что сравнение сталинской россии и гитлеровской Германии вполне уместно.

Реакция украинского правительства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за признание Голодомора геноцидом украинского народа.

"Я благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Жест солидарности Болгарии всегда будут помнить в Украине", — написал он в твиттере.

Также на такое решение Болгарии отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.

"Процесс восстановления исторической справедливости продолжается. Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Парламент Болгарии категорически осудил виновников этого преступления и воспринимает любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида как акт унижения памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора. Мы благодарны Болгарии за память миллионов жертв этого преступления", — написал Ткаченко.

Напомним, недавно мы писали, какие страны признают Голодомор геноцидом украинцев. После начала полномасштабного вторжения рф количество стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, возросло.