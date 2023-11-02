Бригада "Азов" набиратиме новообранців через сайт працевлаштування — кого вже шукають

Командир "Азову" Святослав Паламар та співзасновник і СЕО Work.ua Артур Міхно. Фото: Work.ua

Бригада спеціального призначення "Азов" оголосила про набір військових разом з українським сайтом з працевлаштування Work.ua. Як відомо, "Азов" займається рекрутингом ще з 2016 року.

Про це заявив заступник командира по роботі з особовим складом "Азову" Святослав Паламар під час спільної прес-конференції із співзасновником і СЕО Work.ua Артуром Міхно та директором Banda Agency Дмитром Адабіром.

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"Це дало змогу виховати професійних, гарних бійців, які неодноразово на полі бою та в найгарячіших точках доводили свою майстерність", — розповів Паламар про переваги запровадження рекрутингу в бригаді.

Потреба у різних професіях на фронті

За словами Артура Міхно, всім компаніям потрібні вмотивовані люди, а особливо на війні. До прикладу, якщо некваліфікована людина намагатиметься поремонтувати військовий автомобіль, то він "зламається на нульовій точці, і це буде катастрофа".

"Людина, яка готова служити, має мати можливість обрати службу за своєю спеціальністю. Якщо надати людині можливість бути більш ефективною на своєму робочому місці, у неї підіймається і мотивація", — сказав він.

Скільки вакансій вже є на сайті

На сайті Work.ua вже можна побачити 71 вакансію від "Азов" на різні професії. Заробітна плата стартує від 25 до 125 тисяч гривень. Кандидатам бажано мати досвід роботи за тією чи іншою спеціальністю.

Серед умов є офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом, можливе виконання обов’язків у зоні проведення бойових дій.

Кого шукають

До прикладу, там шукають людей таких професій, як:

водій,

автоелектрик,

кухар,

майстр БпЛА,

пілот FPV-дрона,

психолог,

парамедик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до взводу розвідки 28-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень за місяць.