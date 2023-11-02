Бригада "Азов" будет набирать новообранцев через сайт трудоустройства — кого уже ищут

Командир "Азова" Святослав Паламар и сооснователь и СЕО Work.ua Артур Михно. Фото: Work.ua

Бригада специального назначения "Азов" объявила о наборе военных вместе с украинским сайтом по трудоустройству Work.ua. Как известно, "Азов" занимается рекрутингом еще с 2016 года.

Об этом заявил заместитель командира по работе с личным составом "Азова" Святослав Паламарь во время совместной пресс-конференции с соучредителем и СЕО Work.ua Артуром Михно и директором Banda Agency Дмитрием Адабиром.

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"Это позволило воспитать профессиональных, хороших бойцов, которые неоднократно на поле боя и в самых горячих точках доказывали свое мастерство", — рассказал Паламар о преимуществах введения рекрутинга в бригаде.

Потребность в разных профессиях на фронте

По словам Артура Михно, всем компаниям нужны мотивированные люди, особенно на войне. К примеру, если неквалифицированный человек постарается поремонтировать военный автомобиль, то он "сломается на нулевой точке, и это будет катастрофа".

"Человек, который готов служить, должен иметь возможность выбрать службу по своей специальности. Если предоставить человеку возможность быть более эффективным на своем рабочем месте, у него поднимается и мотивация", — сказал он.

Сколько вакансий уже есть на сайте

На сайте Work.ua уже можно увидеть 71 вакансию от "Азов" на разные профессии. Заработная плата стартует от 25 до 125 тысяч гривен. Кандидатам желательно иметь опыт работы по той или иной специальности.

Среди условий есть официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту, возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Кого ищут

К примеру, там ищут людей таких профессий, как:

водитель,

автоэлектрик,

повар,

мастер БпЛА,

пилот FPV-дрона,

психолог,

парамедик.

Напомним, ранее мы писали, что ко взводу разведки 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ ищут на работу разведчика. Зарплату обещают выплачивать в размере до 100 тысяч гривен в месяц.