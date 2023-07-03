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Британська розвідка заявила про розмір української міграції під час війни

3 липня 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британська розвідка заявила про розмір української міграції під час війни
Українські біженці. Фото: nikopolnews
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чверть населення України була змушена залишити свої домівки після початку повномасштабної війни. Понад шість мільйонів українців виїхали за межі країни.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Евакуація із зони бойових дій

Міністерство оборони Великої Британії нагадало, що з липня 2022 року в трьох областях України — Донецькій, Харківській, Херсонській — відбувається евакуація населення згідно із законодавством про надзвичайний стан.

Британське міністерство оборони про біженців з України
Британське міністерство оборони про біженців з України

На кінець червня 2023 року було евакуйовано 139 тисяч громадян України.

Загальна кількість біженців

Також британці нагадали оцінки ООН, згідно із якими:

  • 6,3 мільйона українців змушені були виїхати з України, рятуючись від російського вторгнення;
  • понад 5 мільйонів стали внутрішніми переміщеними особами.

Отже, підкреслила британська розвідка, із довоєнного населення в 44 мільйони українців близько чверті було змушено залишити свої домівки після початку повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією.

Нагадаємо, у червні Організація Об’єднаних Націй зазначила, що через агресію Росії кількість біженців у світі сягнула рекордного рівня.

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