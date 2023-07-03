Британська розвідка заявила про розмір української міграції під час війни
Чверть населення України була змушена залишити свої домівки після початку повномасштабної війни. Понад шість мільйонів українців виїхали за межі країни.
Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Евакуація із зони бойових дій
Міністерство оборони Великої Британії нагадало, що з липня 2022 року в трьох областях України — Донецькій, Харківській, Херсонській — відбувається евакуація населення згідно із законодавством про надзвичайний стан.
На кінець червня 2023 року було евакуйовано 139 тисяч громадян України.
Загальна кількість біженців
Також британці нагадали оцінки ООН, згідно із якими:
- 6,3 мільйона українців змушені були виїхати з України, рятуючись від російського вторгнення;
- понад 5 мільйонів стали внутрішніми переміщеними особами.
Отже, підкреслила британська розвідка, із довоєнного населення в 44 мільйони українців близько чверті було змушено залишити свої домівки після початку повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією.
Нагадаємо, у червні Організація Об’єднаних Націй зазначила, що через агресію Росії кількість біженців у світі сягнула рекордного рівня.