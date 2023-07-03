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Британская разведка заявила о размере украинской миграции во время войны

3 июля 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британская разведка заявила о размере украинской миграции во время войны
Украинские беженцы. Фото: nikopolnews
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Четверть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома после начала полномасштабной войны. Более шести миллионов украинцев выехали за пределы страны.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Эвакуация из зоны боевых действий

Министерство обороны Великобритании напомнило, что с июля 2022 года в трех областях Украины — Донецкой, Харьковской, Херсонской — происходит эвакуация населения согласно законодательству о чрезвычайном положении.

Британское министерство обороны о беженцах из Украины
Британское министерство обороны о беженцах из Украины

К концу июня 2023 года было эвакуировано 139 тысяч граждан Украины.

Общее количество беженцев

Также британцы напомнили оценки ООН, согласно которым:

  • 6,3 миллиона украинцев вынуждены были уехать из Украины, спасаясь от российского вторжения;
  • более 5 миллионов стали внутренними перемещенными лицами.

Итак, подчеркнула британская разведка, из довоенного населения в 44 миллиона украинцев около четверти было вынуждено покинуть свои дома после начала полномасштабной войны, начатой Российской Федерацией.

Напомним, в июне Организация Объединенных Наций отметила, что из-за агрессии России количество беженцев в мире достигло рекордного уровня.

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