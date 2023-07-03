Британская разведка заявила о размере украинской миграции во время войны
Четверть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома после начала полномасштабной войны. Более шести миллионов украинцев выехали за пределы страны.
Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Эвакуация из зоны боевых действий
Министерство обороны Великобритании напомнило, что с июля 2022 года в трех областях Украины — Донецкой, Харьковской, Херсонской — происходит эвакуация населения согласно законодательству о чрезвычайном положении.
К концу июня 2023 года было эвакуировано 139 тысяч граждан Украины.
Общее количество беженцев
Также британцы напомнили оценки ООН, согласно которым:
- 6,3 миллиона украинцев вынуждены были уехать из Украины, спасаясь от российского вторжения;
- более 5 миллионов стали внутренними перемещенными лицами.
Итак, подчеркнула британская разведка, из довоенного населения в 44 миллиона украинцев около четверти было вынуждено покинуть свои дома после начала полномасштабной войны, начатой Российской Федерацией.
Напомним, в июне Организация Объединенных Наций отметила, что из-за агрессии России количество беженцев в мире достигло рекордного уровня.