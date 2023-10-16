Бруківка на крові: під Житомирською ОДА пройшов мітинг проти розкрадання бюджету

Мітинг у Житомирі. Фото: Журнал Житомира

Сьогодні під стінами Житомирської ОВА відбувся мітинг з вимогою негайно припинити "відмивання" грошей на закупівельних тендерах. Протестувальники вимагали передати кошти на забезпечення українських військових.

Про це повідомляється у соцмережах.

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О 09:00 небайдужі житомиряни стали заповнювати вулицю Велику Бердичівську. Вони стояли вздовж дороги із плакатами "Не стадіони, а військовим дрони", "Не бруківка, а військовим дрони", "Підтримуєш — сигналь". Більшість авто, які проїжджали повз, видавали гучні сигнали, висловлюючи солідарність мітингувальникам.

Мітингувальники в Житомирі. Джерело: соцмережі



Об одинадцятій годині почався мирний мітинг під стінами Житомирської ОВА. Автомобілісти не припиняли сигналити, мітингувальники почали скандувати: "Мера до людей" та "Ганьба". Серед протестувальників були й чинні військові. Кажуть, наразі вкрай необхідні дрони. Вони в прямому сенсі слова рятують життя, а "на нулі" дуже швидко закінчуються.

"Велика кількість дронів дуже допомагає, тому що у сучасній війні домінують саме вони. Одного разу дрон врятував мені життя. Якби ми не підняли в небо дрон, то був би дуже поганий сценарій. Як бачимо, війна тут закінчилась. Я зараз лікую тут поранення, і мені дико та огидно дивитись на все, що тут робиться. Так не повинно бути", — каже військовослужбовець Василь.

Військовий ЗСУ на мітингу в Житомирі. Джерело: соцмережі

Військовий ЗСУ та протестувальники на мітингу в Житомирі. Джерело: соцмережі

Згодом до мітингувальників вийшов мер міста Сергій Сухомлин. Він підтримав протестувальників.

"Акція правильна, бо в країні йде війна. Маю сказати, що організатори акції кілька тижнів тому на мільйони гривень отримали різні дрони, щоб розвести їх по підрозділах, які потребують цієї техніки. Але людям це менш цікаво. Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб закрити потреби військових. На наступний рік не передбачено виділення коштів на жодні ремонти й будівництва", — сказав Сергій Сухомлин і додав, що сам би знаходився серед натовпу протестувальників, якби не посада мера.

До містян також вийшов і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Але на відміну від Сухомлина, той не став розмовляти з натовпом і через хвилину після короткої заяви пішов від них.

"Я не можу розказувати, що я витрачаю на війну і що я закупаю для військових", — сказав він обуреному натовпу і пішов.

Нагадаємо, що раніше подібний мітинг трапився у Києві, коли містяни та гості столиці протестували проти міського голови Віталія Кличка. Також минулого місяця подібний мітинг пройшов і в Одесі: там теж вимагають спрямувати все фінансування на підтримку української армії.